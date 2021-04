Motorista ferido em tombamento de carreta com 60 vacas em frente ao CDP de Nova Independência

NOVA INDEPENDÊNCIA – O motorista Robson Márcio de Oliveira, de 43 anos, sofreu escoriações pelo corpo e uma contusão no abdômen, ao se envolver em um acidente com a carreta carregada com bois, na manhã de terça-feira, 27, quando trafegava pela rodovia Euclides Oliveira Figueiredo, a “Rodovia da Integração” (SP 563), altura do KM 167, bem em frente ao CDP – Centro de Detenção Provisória de Nova Independência, distante 5 km do trevo de acesso ao município. Socorrido pelo Corpo de Bombeiros de Andradina até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, permaneceu em observação. A Policia Rodoviária registrou a ocorrência.

O acidente aconteceu quando o motorista seguia no sentido Monte Castelo/Andradina com pelo menos 60 vacas na carreta reboque acoplada ao cavalo mecânico quando, por motivos a serem investigados pela Polícia Civil do município de Nova Independência, perdeu o controle de direção e tombou além do acostamento.

Segundo levantamento preliminar da “carga viva” transportada na carreta tombada, dos 60 bovinos, 9 acabaram morrendo no local e outros 4 tiveram as patas quebradas e teriam que ser sacrificados. Não foi possível verificar se isso foi executado, devido a distância do acidente para Andradina. Ainda para complicar a situação, vários deles resgatados vivos, apresentavam diversos ferimentos.

A pista da Integração no trecho do acidente (trevo de acesso ao CDP0, ficou parcialmente interditada e foi necessário que a Polícia Rodoviária auxiliasse o D.E.R (Departamento de Estrada e Rodagem), para liberação do trânsito de forma organizada, com revezamento no PARE E SIGA entre os dois sentidos.

Nesse intervalo, populares e sitiantes vizinhos auxiliavam homens do Corpo de Bombeiros na retirada das vacas presas dentro da carreta. Foram usados como apoio tratores e até cavalos.

Segundo informações de um repórter de Nova Independência, a empresa responsável pela carga bovina teria acionado a agência que pertence a seguradora da carga e do caminhão da transportadora.

Não foi divulgado ou possível apurar o destino dos 9 animais mortos e 4 feridos.