Dupla é presa pelo TOR em ônibus na Rondon com maconha e cocaína

CASTILHO – A Polícia Militar Rodoviária prendeu na noite de sábado (24), na praça de pedágio de Castilho, o desempregado E. H. S., 21 anos, morador no jardim Planalto, na cidade de Três Lagoas/MS e U. S. S., 24 anos, morador de Iracemápolis/SP, acusados de tráfico de entorpecentes, depois de flagrados em um ônibus com cocaína e maconha, respectivamente. Encaminhados ao plantão da Delegacia Seccional de Andradina, foram indiciados e permaneceram à disposição da Justiça. A droga foi apreendida pela Polícia Civil.

A prisão da dupla aconteceu às 21h, no KM 655 + 800 metros da Rodovia Marechal Rondon (SP 300), na praça de pedágio do Município de Castilho/SP, durante o desencadeamento da “Operação Toque de Restrição”, quando uma equipe do TOR – Tático Ostensivo Rodoviária (Base Araçatuba), abordou um ônibus de linha regular, itinerário Três Lagoas/MS x Araçatuba/SP.

Quando entraram no ônibus, os policiais rodoviários perceberam a inquietação da dupla, decidindo pela abordagem e, durante vistoria nas bagagens do desempregado E. H. S., 21 anos, morador de Três Lagoas/MS, os policiais militares rodoviários encontraram 12 tijolos de maconha de tamanhos diversos, 09 pacotes contendo maconha não prensada, 06 porções de maconha embaladas em plástico filme e fita adesiva, uma porção de maconha em uma sacola de plástico. Toda a droga totalizou um pouco mais de 13 kg.

Já na bagagem de U. S. S., 24 anos, morador de Iracemápolis-SP, foi encontrada uma porção de pasta base de cocaína em outra sacola de plástico, pesando 270 gramas.

Os dois passageiros disseram que pegaram as drogas de desconhecidos em Três Lagoas/MS e levariam para Limeira/SP, onde seriam entregues aos destinatários na rodoviária da cidade.

Eles receberam voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e foram encaminhados à Delegacia de Plantão de Andradina.