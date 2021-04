Morador de Independência é preso por tráfico em Andradina

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na noite da última quarta-feira (21), o auxiliar de produção G. O. E., de 23 anos, residente na Av. Eurico Soares Andrade.na cidade de Nova Independência, acusado de tráfico de entorpecentes, ao ser flagrado com 52 gramas de cocaína escondidas embaixo do banco do veículo que dirigia. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça. A droga, um celular e o veículo foram apreendidos pela Polícia Civil.

A prisão do acusado aconteceu próximo das 23h da última quarta-feira, 21, durante patrulhamento preventivo pela rua Elétrico Bracalli (marginal esquerda da rodovia Marechal Rondon), bairro Vila Botega, em Andradina, próximo ao cruzamento da rua Manoel Juvêncio dos Santos, quando os policiais cabos PMs Márcio e Paulo Eduardo avistaram um veículo VW Gol, de cor preta placas de Nova Independência, ocupado por dois indivíduos.

Ao notarem a aproximação da viatura, portaram-se de modo suspeito, sendo de imediato dada a ordem de parada, ocasião em que o passageiro desceu do veículo e se evadiu à pé, pulando cercas e muros, tomando rumo ignorado e não sendo mais encontrado.

Os PMs então abordaram G. O. E., 23 anos, que dirigia o Gol, e o submetido à busca pessoal, nada tendo sido encontrado de ilícito em seu poder.

Porém, durante a busca no veículo foi encontrado um invólucro contendo pasta base de cocaína na forma bruta, escondido sob o tapete do motorista. Questionado a respeito da droga, G. O. E., declarou que o entorpecente pertenceria ao passageiro de nome Bruno.

Porém, em virtude das evidências e do local onde a droga foi encontrada, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Plantão Permanente, onde o delegado tomou ciência dos fatos, ratificando a voz de prisão e o autuando em flagrante com base no artigo 33 da lei 11.343/06 – Tráfico de Entorpecentes.

O veículo, um celular de modelo Iphone11 e o entorpecente, com peso de 51.9 gramas, foram apreendidos pela Polícia Civil.