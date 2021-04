Homem acusado de furtar caminhão em 3 Lagoas é preso e depois solto em Andradina

ANDRADINA – Uma história que teria tudo para se encaminhar para um furto de veículo na cidade de Três Lagoas/MS, e a prisão do acusado ao ser localizado pela PM em um canavial em Andradina, acabou tendo uma reviravolta ao final da ocorrência. O motorista M. R. T., de 39 anos, foi liberado e o caminhão devolvido ao proprietário, que estava a dois dias atrás do caminhão basculante Mercedes Benz, na cor vermelha. Detalhe: ele avisou a um funcionário da empresa supostamente vítima, que iria “dar uma volta” com o caminhão e o funcionário da empresa, que tem problemas mentais, “esqueceu de avisar”.

A DETENÇÃO

A detenção do até então acusado aconteceu na manhã da última quarta-feira (21), feriado nacional, quando os policiais militares, cabos PMs Balani e Zanerato, do 28º BPM/I – Andradina/SP, foram informados sobre um caminhão basculante no interior de uma plantação de cana sem que pertencesse à Usina Raizen.

De imediato os PMs foram até aquela localidade rural e entraram em contato com o funcionário da Usina Raizen/GASA, que confirmou a denúncia, dizendo que o condutor do caminhão parecia desorientado, andando de um lado para o outro no canavial.

De posse destas informações os policiais fizeram patrulhamento na plantação e algum tempo depois encontraram o caminhão sendo conduzido por M. R. T., 39 anos, profissão motorista, morador da cidade de Três Lagoas/MS.

Questionado a respeito do caminhão, forneceu informações desconexas sobre seu destino.

Em pesquisa via COPOM ficou constatado que havia registro de furto do caminhão naquela cidade dia 19 de abril.

Diante desta “evidência” inicial de crime, o acusado recebeu voz de prisão.

Em contato com o proprietário do caminhão este informou que conhecia M. R. t., de vista, já tendo inclusive o ajudado financeiramente em data anterior.

Autor e caminhão foram encaminhados ao Plantão Permanente de Andradina onde o delegado plantonista ratificou a voz de prisão autuando inicialmente o acusado em flagrante por “furto consumado”, mantendo-o recolhido na carceragem do plantão policial.

DESFECHO INESPERADO

Quando o proprietário do caminhão e seu sogro chegaram ao plantão policial, a princípio confirmaram o furto e a intensa busca pela sua localização, contribuindo com as informações par ao desfecho normal do boletim de ocorrência.

Porém, mais de três horas depois de ouvir o acusado, os policiais militares envolvidos na “captura” e o proprietário do caminhão, o sogro dele, que veio junto de Três Lagoas/MS para Andradina/SP, acabou se “lembrando” que um funcionário do depósito de material de Três Lagoas, com problemas mentais, só o avisou bem posteriormente que o “acusado” havia informado que pegaria o caminhão basculante.

SEM FURTO DO CAMINHÃO

Depois desse episódio, o delegado teve que determinar que o boletim de ocorrência fosse refeito, não caracterizando então crime de furto. Porém, como o caminhão estava sem a bateria e dois pneus traseiros, determinou que fosse instaurado um boletim de ocorrência de receptação, porém, liberou posteriormente o acusado, já que o crime será investigado.

O desfecho acabou não agradando o proprietário do caminhão, que teve prejuízo de quase R$ 6 mil, os policiais militares que se empenharam desde a manhã, quando foram informados do possível furto.