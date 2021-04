Casal é preso pela PM acusado de tráfico e posse ilegal de arma de fogo no Nova Canaã

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu no final da tarde da última quarta-feira (21), feriado nacional, o casal de namorado formado pelo mecânico G. A. B., o “Má”, 39 anos, morador na rua Sebastião Arantes, bairro Pereira Jordão e a manicure C. G. H. P., 21 anos, do loteamento Quinta dos Castanheiras, acusado de tráfico/associação ao tráfico de droga e posse ilegal de arma de fogo. Os dois foram encaminhados ao plantão policial, foram indiciados e permaneceram à disposição da Justiça. A arma e a droga foram apreendidas pela Polícia Civil.

A prisão do casal aconteceu quando policiais da Força Tática receberam informação de que um indivíduo, bastante conhecido dos meios criminais, estaria embalando entorpecente (cocaína) em sua residência, na estrada de acesso ao aeroporto.

Diante da denúncia, os PMs foram ao local e cercaram a residência, onde puderam observar, por sobre o muro, que o indivíduo alvo da denúncia, estava no quintal segurando nas mãos um invólucro plástico contendo substancia na cor branca e, ao visualizar a equipe, entregou o invólucro para sua namorada e tentou fugir para fora da residência, enquanto a mulher correu para dentro.

Ambos foram perseguidos e detidos, sendo que a mulher foi surpreendida no exato momento em que tentava esconder o pacote. Em vistoria, constatou-se que a embalagem continha 10 porções de cocaína já embaladas e prontas para o comércio.

Em vistoria no interior da residência também foi encontrada a quantia de R$ 500,00 reais. Em questionamento do indiciado sobre as denúncias, ele também admitiu que possuía um revólver para sua defesa, indicando aos policiais o local exato em que a arma estava enterrada.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão em flagrante delito a ambos pelos crimes de Tráfico de Entorpecentes, Associação para o Tráfico e Posse Irregular de Arma de Fogo.

Conduzidos ao Plantão Permanente, a prisão foi ratificada pelo Delegado de Polícia Rafael Sangaletto, permanecendo os dois à disposição da justiça.

RECENTE PRISÃO

O mecânico G. A. B., o “Má”, 39 anos, foi recentemente preso, mais precisamente no último dia 27 de março, depois de brigar com a ex-companheira moradora na rua “F” da cohab do bairro Pereira Jordão, promover um quebra-quebra entre os dois e danificar um automóvel, a porta da casa da mulher e ferimentos pelos corpos dos dois.

Segundo os PMs, pelo local os ânimos estavam bastante alterados, sendo constatado que o mecânico Gilmar e a dona de casa Jéssica, mãe de um bebê do acusado, estavam lesionados, ele com arranhões no rosto, pescoço e braços, e ela com arranhões nos joelhos e na cabeça, próximo ao olho direito.

Foi constatado ainda que um veículo Ford Fiesta, propriedade de Gilmar, estava bastante danificado pela via, conforme constatado, sendo o vidro lateral, parabrisas traseiro e dianteiros quebrados a tijoladas.

Também foi possível perceber que o vidro da porta da frente da residência de Jéssica estava quebrado e a televisão da sala danificada.

BRIGA DAS EX

Para piorar a situação, quando Gilmar estava pela carceragem do plantão, essa mesma mulher que havia brigado com ele, se encontrou com outra ex-mulher, mãe de outros dois filhos dele e partiu para a agressão, puxando-a pelos cabelos, derrubando-a n chão e ferindo o rosto da outra ex com unhadas.

Jéssica foi indiciada por lesão corporal, chegou a ficar algumas horas detidas, mas acabou sendo liberada ao final daquele domingo (28).

Desta vez não foi informado se houve briga das ex do mecânico.