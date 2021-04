Jovem fratura braço em acidente com Biz no bairro Stella Maris

ANDRADINA – A jovem M. T. S. S., de 22 anos, sofreu fratura exposta do braço direito, ao se envolver em acidente de trânsito na tarde da última quarta-feira (21), no cruzamento das ruas Amazonas com Evandro B. Calvoso. Socorrida pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, permaneceu internada até ser transferida para a Santa Casa, onde seria submetida a cirurgia para correção da fratura. A Polícia Militar registrou a ocorrência.

O acidente aconteceu quando a vítima pilotava a motoneta Biz, na cor preta, pela rua Amazonas, sentido centro/bairro e passou direto n o referido cruzamento, acertando com força a lateral do GM Corsa, na cor prata, na cor prata, pertencente a uma empresa de calhas. Com o forte impacto contra a porta esquerda do veículo, a jovem sofreu a fratura, caiu no braço, caiu no asfalto, tendo escoriações e contusões em outras partes do corpo, sem maiores gravidades.

Ao perceber a jovem entrando repentinamente no meio da via, o motorista do veículo 4 rodas, que seguia em sua mão correta de direção pela Evandro, sentido bairro/centro, ainda freou forte e desviou sua trajetória, porém, a moça bateu força a motoneta e o corpo contra sua lateral esquerda.

A motoneta sofreu quebra de um retrovisor, riscos na carenagem e o automóvel estouro do pneu e amassamento na roda do lado dianteiro direito, além de amassamentos na porta, paralama e parachoque dianteiros, esquerdo, além de quebra do retrovisor do mesmo lado.