Seis pessoas morrem em grave acidente na Rodovia que liga Quatá a João Ramalho

JOÃO RAMALHO – Na noite deste sábado um gravíssimo acidente foi registrado na Rodovia Prefeito Homero Severo Lins – SP-284 em João Ramalho. De acordo com as primeiras informações, por motivos a serem esclarecidos, houve uma colisão frontal entre uma picape Saveiro e um veículo Celta.

Com a violência do impacto a Saveiro pegou fogo, sendo que os três ocupantes do veículo perderam a vida. No Celta outras três pessoas não resistiram, sendo que uma faleceu no local, uma a caminho do hospital e uma pouco após dar entrada na Santa Casa de Rancharia.

Os ocupantes da Saveiro ficaram carbonizados, e ainda não há identificação das vítimas. Unidades do Corpo de Bombeiros de várias cidades da região atenderam a ocorrência, bem como equipes de socorro da concessionária Eixo.

A Polícia Militar Rodoviária está no local para registro do boletim de ocorrência, e viaturas do policiamento de Quatá e João Ramalho estiveram no local para auxiliar na sinalização. A Perícia Técnica do Instituto de Criminalística está no local para determinar as causas do acidente.