Servente de pedreiro é preso na Vila Mineira acusado de tráfico de drogas

ANDRADINA – O servente de pedreiro como M. H. S. P., o “Pamper”, de 18 anos, residente no bairro São Pedro, foi preso pela Polícia Militar na noite de sexta-feira (16), acusado de tráfico de entorpecentes depois de flagrado com 9 gramas de crack, R$ 215,00 em dinheiro, celular e uma faca com resquícios da mesma droga. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado, permanecendo à disposição da Justiça. A droga, celular e o dinheiro foram apreendidos pela Polícia Civil.

A prisão do acusado aconteceu durante patrulhamento de Força Tática pelo bairro Vila Mineira, quando os policiais militares passavam pela altura do nº 2770, da rua Regente Feijó, visualizaram o indivíduo abaixado atrás de uma árvore, que foi identificado, posteriormente, como Matheuzinho, ou “Pamper”.

No momento que percebeu a presença da viatura militar fez gesto de braço aparentando ter dispensado algum objeto, e em seguida tentou evadir-se da equipe, sendo rapidamente detido e abordado.

Em busca pessoal foram localizados um aparelho celular LG, uma faca de mesa, com resquícios de substância análoga ao crack e a quantia de R$ 215,00 reais em dinheiro. /em seguida os policiais militares fizeram uma varredura pelo local, encontrando um total de 9 gramas de substância similar à que estava na faca.

Diante dos materiais ilícitos localizados, foi dada a voz de prisão ao acusado com base no ART. 33 da lei 11.343/06, caput, descrito perfeitamente como tráfico de drogas. O indiciado e objetos apreendidos foram conduzidos ao plantão de polícia judiciária, onde o delegado Dr. Rafael Lourenço Sangaleto, tomou ciência do ocorrido, e ratificou a voz de prisão, elaborando boletim de ocorrência pelo crime ora citado, permanecendo o indiciado recolhido na carceragem local a disposição pública.

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

No sábado (17), o acusado foi encaminhado para a cadeia pública de Pereira Barreto, onde aguardou decisão do juiz, já que não está havendo audiência de custódia devido a pandemia do coronavirus. Em sua decisão o juiz converteu a prisão em flagrante em preventiva, determinando que Matheuzinho seja recolhido ao CDP – Centro de Detenção Provisória de Caiuá, à disposição da Justiça.