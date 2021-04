Trio de Guaraçaí é flagrado com meio tablete de maconha; Um acaba preso

MURUTINGA DO SUL – Três moradores da Vila Operária, em Guaraçaí, identificados por F. G. B. C., de 18 anos, G. M. O., 21 e a esposa desse segundo indivíduo, foram detidos pela Polícia Militar na noite de sexta-feira (16), acusados de tráfico de entorpecentes depois de flagrados em uma veículo na estrada vicinal que liga Murutinga do Sul à Guaraçaí, com meio tijolo de maconha (Cannabis Sativa). Encaminhados ao plantão da Delegacia Seccional de Andradina, F. G. B. C., assumiu a propriedade da droga, sendo indiciado e permanecendo à disposição da justiça. Os demais foram liberados.

A detenção do trio aconteceu durante patrulhamento de Forca Tática por Andradina quando os policiais militares receberams denúncia anônima que dois indivíduos moradores em Guaracai, iriam até Andradina buscar droga, em um veículo Fiat UNO, placas BFP-9031 na cor Azul.

As equipes de Força Tática se posicionaram nas proximidades da saída do município de Murutinga do Sul (Rua Marechal Deodoro), sentido Guaraçai (acesso por terra), e depois de certo tempo de espera conseguiram abordar o referido veículo ocupado pelos dois indivíduos acima descritos e uma mulher de 19 anos com uma criança de colo.

Após busca pessoal e vistoria no veículo, foi localizado meio tijolo de maconha pesando no total 356 gramas, com um dos ocupantes do veículo, além da quantia de R$ 39,00 em dinheiro e um telefone celular marca LG.

Diante do flagrante delito, indivíduos, veículo e objetos apreendidos foram apresentados na Delegacia Seccional de Andradina, dada ciência ao Delegado de plantão, que após ouvir os autores, ratificou a prisão em flagrante delito de F. G. B. C., o “Felipinho”, 18 anos, após indiciamento pelo crime de Tráfico de Drogas (ART. 33).

O casal que seguia com Felipinho, junto com a criança, informou que havia dado carona ao rapaz, mas que não sabia que ele iria comprar droga. Os dois foram liberados ao final da ocorrência, bem como o veículo que pertence ao sogro do motorista.