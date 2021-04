Casal preso envolvido em estelionato pode ter causado prejuízo de mais de R$ 30 mil

ANDRADINA – Uma ação em conjunto entre as Polícias Militar e Civil prendeu na tarde de sexta-feira (16), o casal formado por Gabriel Henrique de Souza Santos, de 25 anos e Mikaelly Vitória Ramos de Noronha, 8, moradores na cidade de Taboão da Serra, na grande São Paulo, acusados do crime de estelionato, que pode ter causado às suas vítimas prejuízos de mais de R$ 30 mil só na cidade de Andradina. Os dois agiram também na região, segundo informações de policiais. Encaminhados para o plantão policial, foram indiciados e permaneceram à disposição da Justiça.

A Polícia Civil já estava no encalço dos dois acusados ao saberem dos golpes que vinham acontecendo na cidade de Andradina desde a última terça-feira (13), mas não os localizava. Um policial civil obteve a informação que o casal estaria hospedado em um hotel na cidade de Castilho.

Nesse momento policiais militares da cidade de Andradina/SP, durante patrulhamento, foram informados que esse indivíduo que estava praticando crimes de estelionato trafegava com uma motocicleta Honda CB 300, cor vermelha, com a roda pintada na cor dourada.

Diante destas informações, equipes das duas cidades passaram a patrulhar com objetivo de localizar o suspeito, sendo encontrado entrando em Andradina com uma mulher na garupa. Ao avistar a viatura militar, o casal empreendeu fuga em alta velocidade, tomando rumo ignorado.

De imediato foram acionadas as demais equipes de policiamento, direcionando o patrulhamento para o provável local de fuga com vistas a localização do casal, sendo avistados, abordados e revistados. Em busca pessoal, foi localizado em uma bolsa que o indivíduo trazia, três crachás, sendo um do banco do Brasil (BB), um da Caixa Econômica Federal (Caixa) e o outro da FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos).

Diante da já comprovada atuação de estelionato, com apoio de uma equipe da Polícia Civil, foi realizada vistoria no hotel em que estavam hospedados, onde foi encontrada uma caixa de máquina de cartão de crédito e algumas bobinas de papel para a mesma máquina e o documento da autora.

O acusado informou que foi convidado para a prática criminosa, inclusive tinha participação de mais três pessoas que o pagariam a quantia de r$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), por cada cartão conseguido, e que o contato era via Whats App.

Diante das evidências, foi dada voz de prisão em flagrante à ambos, sendo conduzidos ao plantão permanente da Polícia Civil, sendo elaborado o flagrante por Estelionato/Associação Criminosa, permanecendo presos à disposição da Justiça.

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Como não está havendo audiência de custódia presencial devido a pandemia do coranavirus, Diego aguardou até este sábado (17), na cadeia de Pereira Barreto a decisão do juiz se responderia ao processo preso ou em liberdade. Já a comparsa aguardou na carceragem do plantão.

A tarde o juiz converteu a prisão em flagrante de Diego em preventiva, determinando que ele fosse encaminhado para o CDP – Centro de Detenção provisória de Caiuá, à disposição da Justiça. Já a mulher vai responder ao processo em liberdade.