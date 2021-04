“Xuxo” é preso novamente pela PM cometendo furto em supermercado

ANDRADINA – O desocupado Wesley Rodrigues de Oliveira Paz, vulgo “Xuxo”, de 29 anos, residente no loteamento ‘Quinta dos Castanheiras’, no bairro Santa Cecília, foi preso pela Polícia Militar na manhã da última terça-feira (13), acusado de furto contra o Atacadão Leve Mais, localizado na Av. Guanabara, próximo do trevo, depois de flagrado com produtos alimentícios e de higiene levados do estabelecimento comercial. Encaminhado ao 2º DP, foi indiciado e aguardou decisão do juiz se respondia ao processo preso ou em liberdade. Recentemente foi flagrado em outro furto, mas no outro dia já estava em liberdade.

A prisão do acusado, velho conhecido da Polícia Militar, aconteceu durante patrulhamento pelo bairro Vila Mineira, quando a equipe com os PMs Cabo Santos e Cabo Marcos, deparou com ele caminhando pela rua Princesa Isabel. Ao avistar a viatura, ele retirou debaixo de sua camiseta alguns objetos, dispensando em frente do n° 1478, daquela via e se evadindo do local.

Imediatamente os policiais militares passaram a acompanhar o autor e no cruzamento com a Rua Benjamin Constante a equipe perdeu-o de vista.

Com apoio da equipe de CGP 1 – Comando de Grupo patrulha, com sargento PM Ferreira, cabos PMs Renata e Jefferson, da equipe com cabos PMs Martinez e Gula, realizaram um cerco pelo quarteirão que ele havia sumido e em diligências nas imediações e localizaram Wesley dentro de um quintal de um residência na Rua Princesa Isabel, número, 1478.

Após abordagem e o questionamento de ter fugido ao avistar a Polícia, o autor relatou que havia subtraído os produtos do Atacadão Rede Leve Mais. A equipe do CGP I foi até o local vítima do furto e foram confirmados pelos responsáveis, através de câmera de vídeo monitoramento, a prática do delito e os seguintes objetos reconhecidos por seus responsáveis.

Foram subtraídos e recuperados pela PM: 03 barras de chocolate da marca Lacta, 02 cadeados marca Papaiz, 01 creme corporal marca Nívea e 01 aparelho de barbear da marca Gilete presto barba.

Diante dos fatos, do material furtado localizado e da confissão do autor, foi dada voz de prisão, bem como foi lido os seus direitos constitucionais, sendo “Xuxo” conduzido ao 2º DP sem necessidade do uso de algemas e apresentado ao delegado plantonista, Dr. Carlos Sérgio Franco Falcciroli, que determinou a autuação de Wesley no artigo 155 do Código Penal, tendo ele ficado recolhido, à disposição da justiça.