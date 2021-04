Pintor é detido pela PM de Pereira Barreto acusado de porte de droga

PEREIRA BARRETO – Um pintor de 18 anos foi detido pela Polícia Militar na noite da última quarta-feira (14), acusado de porte de entorpecente, depois de flagrado com porções de maconha (Cannabis Sativa), pesando um total de 20 gramas, além da quantia de R$ 49,00, em dinheiro. Encaminhado à Delegacia de Polícia do município, foi ouvido e liberado. A droga foi apreendida

A detenção do pintor aconteceu durante patrulhamento de Força Tática pelo município de Pereira Barreto, no bairro “Urubupungá”, quando policiais o avistaram. Ao notar a aproximação da equipe, empreendeu fuga à pé, sendo acompanhado e abordado no cruzamento das ruas Pará X Rua Paraguai, no mesmo bairro.

No momento da abordagem ele engoliu uma porção de maconha, sendo de imediato submetido à busca pessoal, não sendo mais nada de ilícito encontrado em sua posse.

Após breve questionamento, ele admitiu que tinha em sua residência mais 02 porções do mesmo entorpecente, bem como uma certa quantia em dinheiro.

Pela residência do conduzido, após contato com sua avó, foi realizada busca onde foram encontradas, em um balcão existente na cozinha do imóvel, as porções relatadas pelo conduzido, embaladas em saco plástico branco, próprio para a venda, tendo o peso aferido em 20 gramas, bem como no seu quarto, dentro de sua carteira, R$ 49,00 em notas diversas.

Diante das evidências, “G.”, juntamente com o entorpecente, dinheiro e um celular, foi conduzido à Delegacia de Pereira Barreto onde foi elaborado boletim de porte de entorpecente e o conduzido liberado após ser ouvido.