Pai e filho são presos em Independência acusados de posse ilegal de arma de fogo

NOVA INDEPENDÊNCIA – A Polícia Civil prendeu na última quarta-feira (14), o sitiante G. V. S., de 49 anos, e seu filho A. V. S., de 26 anos, residentes na cidade de Nova Independência, acusados de posse ilegal de arma de fogo depois de flagrados com duas espingardas, após cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão. Encaminhados para a Delegacia Seccional de Andradina, foram indiciados e aguardaram na cadeia de Pereira Barreto a decisão do juiz se vão responder aos processos presos ou em liberdade. As duas armas foram apreendidas, assim como uma esteira de máquina agrícola.

A prisão de pai e filho aconteceram depois que o Setor de Investigações da Delegacia de Nova Independência, após várias diligências, apurou que G.V.S., já conhecido nos meios policiais, teria objetos furtados e armas ilegais em sua residência na área rural de Nova independência, tendo o delegado responsável requerido pela busca domiciliar na residência dele, sendo deferida pelo poder judiciário e cumprida na tarde de quarta-feira,14, quando acabaram presos.

Os policiais civis de Nova Independência deram início a operação de busca com apoio de policiais da DISE – Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, da DIG – Delegacia de Investigações Gerais e da DDM – Delegacia de Defesa da Mulher, todas de Andradina, e ao chegarem no referido sítio abordaram pai e filho, sendo revistados e n ada de ilícito localizados com eles a princípio.

Durante as buscas em um cômodo localizado nos fundos do terreno e usado como “dispensa”, os policiais encontraram 02 armas de fogo, sendo 01 espingarda artesanal (espingarda originalmente de chumbinho calibre 5,5, com adaptações – torneada – que possibilitam disparar munições do calibre 22) e 01 rifle de ferrolho, calibre 36, sem marca aparente, além de 01 esteira de máquina colhedora (produto de furto).

Ao término das buscas G. V. S., seu filho A. V. S., a esteira e as armas foram levados ao plantão policial de Andradina onde o delegado determinou a prisão de pai e filho pelo crime de posse ilegal de arma de fogo e a apreensão das armas e da esteira.

Durante o registro da ocorrência uma vítima de furto, ocorrido recentemente em Nova Independência, compareceu ao plantão e reconheceu, sem sombra de dúvidas, a esteira de máquina colhedora apreendida como sendo sua, ocasião em que teve o objeto restituído.

Após o registro da ocorrência pai e filho foram encaminhados a Cadeia Pública de Pereira Barreto, onde permanecem à disposição da Justiça.