Entregador de água e gás envolvido em acidente no Benfica tem morte cerebral

ANDRADINA – A equipe médica da UTI – Unidade de Terapia Intensiva da Santa Casa de Araçatuba, confirmou que teve morte cerebral o entregador de água e gás Roni Borges de Jesus, de 27 anos, residente no bairro Passarelli, envolvido em gravíssimo acidente de trânsito na tarde de quarta-feira (07), no cruzamento das ruas Ceará com Espírito Santo. Ainda não há informações sobre horários de velório e sepultamento já que a família fez a doação de órgãos e depende da equipe médica para realizar a operação.

O ACIDENTE

O grave acidente aconteceu quando Roni, que trabalhava na empresa Bom Gás, localizada no cruzamento das ruas Paraíba com Jesus Trujillo, no bairro Benfica, pilotava a CG 125cc, na cor vermelha, com uma carretinha de carregar água e gás acoplada, seguindo pela rua Espírito Santo, sentido bairro/centro e ao se aproximar do cruzamento com a rua Ceará, no bairro Benfica, foi violentamente acertado pelo GM Onix, na cor branco, dirigido pela sitiante E. L. S. B., de 53 anos, residente na Fazenda Primavera.

A motorista do Onix seguia pela rua Ceará, sentido centro/bairro, levando um casal amigo e passou direto sem parar no cruzamento com a rua Espírito Santo, não respeitando a sinalização de solo, acertando violentamente o entregador de água e gás. Com o choque.

Com o violento choque o rapaz foi jogado no ar, tendo seu capacete literalmente “voado” e bateu com violência a cabeça no asfalto sofrendo um profundo corte no couro cabeludo, além de um trauma craniano grave, fazendo com que ele convulsionasse e até tivesse vômito. Em seguida ele desmaiou.

Devido as gravidades dos ferimentos, ele foi transferido para Araçatuba já inconsciente, sem reagir a estímulos, situação que não se mudou até ter atestado que o cérebro não tinha mais atividade. Ele deve ficar ligado aos aparelhos até a retirada dos órgãos e o corpo somente ser liberado na noite de terça-feira (13), quando deve ser trasladado para Andradina.

Um vídeo de câmeras de segurança próximo do acidente mostrou toda a violência do acidente e que a motorista do Onix não parou no cruzamento.