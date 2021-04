Vacinação dos profissionais da segurança pública rende alimentos em campanha de doação

ANDRADINA – Nesta semana que findou, 09/04/2021, o 28º Batalhão de Polícia Militar do Interior, localizado em Andradina, sediou importante campanha de vacinação para os profissionais da Segurança Pública da sua área de abrangência e da Delegacia Seccional de Andradina. Foram vacinados 514 profissionais do setor, incluindo Infantaria, Polícia Ambiental, Polícia Rodoviária e Bombeiros da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Técnico-Científica e Guarda Municipal de Ilha Solteira.

Em paralelo à vacinação, foi desencadeada uma campanha que propiciou a arrecadação dos seguintes alimentos, que serão entregues ao Fundo Social de Solidariedade:

222 quilos de arroz, 79 quilos de feijão, 52 quilos de açúcar, 10 quilos de café, 11 quilos de sal, 103 pacotes de macarrão, 27 litros de óleo de cozinha, 13 quilos de farinha de trigo, 07 litros de leite, 04 pacotes de pipoca, 10 pacotes de fubá, 04 pacotes de farinha de mandioca, 28 unidades de extrato de tomate, 08 pacotes de bolacha, 05 unidades de leite condensado, 06 unidades de sardinha em lata, 03 unidades de goiabada, 01 unidade de achocolatado em pó, 06 unidades de sabonete, 04 rolos de papel higiênico, 01 lata de ervilha, 01 lata de leite em pó, 02 unidades de pasta de dente e 02 unidades de barbeador.

A segunda fase da vacinação aos profissionais da área de segurança está prevista para junho, todos que tomaram a 1ªdose devem comparecer novamente no local que será indicado futuramente.

AGRADECIMENTO

Encerrada a campanha em que todos os profissionais da área da segurança do 28 BPM/I foram vacinados, o comando da Unidade vem a público registrar seu especial agradecimento às três enfermeiras que atuaram toda a semana na aplicação das doses aos vacinados.

Atuando com extremo profissionalismo, competência e comprometimento com toda a operação, desde a saída das doses de onde ficaram armazenadas, cuidando da temperatura e acondicionamento, até a perícia na aplicação, não deixando de prescrever os cuidados e cautelas no período pós vacina, foram extremamente competentes, alvos de elogios por parte de todos que por lá passaram.

Da mesma forma que marcaram sua passagem, também fizeram questão de externar seu agradecimento pela acolhida recebida e o fizeram em forma de uma bela carta que passo a reproduzir aqui.

Muito obrigado a todas! Gratidão, o mais puro dos sentimentos.

Castilho, 08 de abril de 2021.

Aos senhores policiais:

Queremos expressar o nosso respeito à toda equipe do 28º BPM/I de Andradina, que nos acolheu nestes dias de vacinação contra o covid-19.

Graças ao comprometimento de cada um dos senhores e senhoras, que se dedicaram e seguiram à risca o lema servir e proteger, conseguimos realizar esse momento de imunização aos profissionais da segurança pública do estado de São Paulo em nossa região.

Desejamos que neste momento difícil da luta contra o coronavírus todos da corporação possam vencer bravamente o covid 19 nesta pandemia.

Em cada dose de vacina, deixamos 50% de imunização e junto o nosso carinho a todos e nossa orientação:

“Cuidar de si é cuidar dos outros, cuidem-se”.

Equipe de enfermagem da vacinação contra covid 19.