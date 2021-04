PM prende acusado de furto antes da vítima saber do crime

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na madrugada de sábado (10), o desocupado Jeferson Diniz Dionísio, de 41 anos, oriundo da cidade de São José do rio Preto, acusado de furto qualificado depois de surpreendê-lo com uma bolsa contendo diversos produtos pertencente a uma comerciante da Av. Barão do Rio Branco, centro. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e permaneceu pela cadeia de Pereira Barreto até saber da decisão do juiz se ia preso ou responderia ao processo em liberdade. Os itens recuperados foram devolvidos ao proprietário.

A prisão do acusado aconteceu durante patrulhamento na área comercial, pela Av. Barão do Rio Branco, visando inibir práticas de furto, quando os policiais CB PM Wladison e SD PM Teixeira, avistaram o indiciado caminhando pela referida avenida. Ao se aproximarem um pouco mais do homem para ver do que sew tratava, já que trazia uma maleta na mão, ao avistar a viatura, jogou-a no chão e saiu correndo, sendo perseguido e detido.

Ao retornarem ao local inicial da fuga, os PMs encontraram uma bolsa com os seguintes objetos: 01 talão de cheque, 01 parafusadeira da marca Black & Decker, R$ 5.000,00 em cheques diversos e 01 notebook marca Dell, pertencentes à diversas pessoas, sendo que o talão de cheque estava em nome da esposa da vítima.

Pelo plantão permanente os policiais ligaram o notebook apreendido e localizaram uma conta de energia que apresentava o nome e endereço da vítima, dados que permitiram a sua localização.

A vítima então foi até o plantão policial e reconheceu como sendo de sua propriedade os objetos apreendidos.

Os policiais militares, com apoio da equipe de CGP 1 (Comando de grupo Patrulha) com 1º Sgt PM Araújo, CB PM P. Eduardo, CB PM Maurício e CB PM Fernando, deslocaram juntamente com a vítima até seu estabelecimento comercial, pela avenida Barão do Rio Branco, centro e constataram que a janela dos fundos havia sido arrombada.

Diante das evidências, o desocupado recebeu voz de prisão e foi apresentado à delegada dra. Carolina Tucunduva, que ratificou a prisão em flagrante e elaborou boletim de furto.

O indiciado permaneceu preso à disposição da justiça na cadeia de Pereira Barreto, aguardando decisão do juiz.