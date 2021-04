Procurado pela Justiça é capturado depois de fuga alucinada por Andradina

ANDRADINA – A captura de um procurado da Justiça na noite de sexta-feira (09), por parte da Polícia Militar provocou cena dignas de filmes americanos, com várias viaturas perseguindo um Fiat Pálio na cor prata, dirigido por Ronaldo da Silva, 45 anos, percorrendo os bairros Bela Vista, grande parte do Santa Cecília e trecho da rua Bandeirantes, até sair por uma estrada de terra que dá acesso ao bairro Jaó, onde ele finalmente foi capturado. Encaminhado ao plantão policial, tomou conhecimento do Mandado de prisão temporária (30 dias), permanecendo à disposição da Justiça.

A ação cinematográfica aconteceu durante patrulhamento, quando policiais militares avistaram o Fiat Palio de cor prata, dirigido por Ronaldo e sendo reconhecido pelos PMs. Como era de conhecimento da equipe que o seu proprietário estava com Mandado dePrisão em seu desfavor, determinaram sua parada.

Neste momento o condutor desobedeceu aos sinais sonoros e luminosos iniciando fuga pela Rodovia SP 563 sentido Gasparelli, após bairro Santa Cecília, percorrendo várias ruas em alta velocidade, não respeitando sinalização de trânsito, tais como sinal de parada obrigatória, transitar pela contra mão de direção, dentre outras infrações.

Utilizando as técnicas da Corporação, foram montados vários cercos, porém o condutor os ignorou, jogando o veículo pra cima das viaturas e continuou em fuga, acessando a estrada de terra (estrada do Jaó), percorrendo 3 KM, em seguida desembarcou do veículo em movimento e empreendeu fuga a pé pelo pasto, sendo acompanhado, alcançado e detido.

Vistoriado o veículo, nada de ilícito foi localizado.

Conduzido ao plantão da Delegacia Seccional, foi confirmado o Mandado de Prisão Temporária expedido pela Juíza, Dra Débora Tibúrcio Viana por infringir o artigo 121 caput combinado artigo 14 inciso II ambos do CP (HOMICÍDIO) expedido em 01/01/2021.

Apresentado à Delegada Dra Carolina Tucunduva, ela determinou o recolhimento do procurado à carceragem. ficando à disposição da Justiça.

Foram lavrados os AIT – Alto de Infração de Trânsito, pelas várias infrações cometidas na fuga. Como não havia nenhum responsável para ficar com o Pálio, ele foi recolhido administrativamente ao pátio de apreensões.

Apoiaram a ocorrência os policiais militares: Tenente PM Caldeira, Tenente PM Douglas, Sgt PM Fagundes, Sgt PM Araújo, Cb PM Richard, Cb PM Ceballos, Cb PM Costa Júnior, Cb PM Oberdan, Cb PM Marcos, Cb PM Maurício, Cb PM Fernando, Cb PM Wladison, Sd PM Teixeira e Sd PM Cleyton.