Polícia Militar recupera moto furtada de garagem e prende receptador

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na noite de sexta-feira (09), o pintor Manoel Messias dos Santos Júnior, de 46 anos, atualmente em situação de rua e a 4 dias invadiu uma casa no loteamento Nova Canaã, acusado de receptação por ocultação da moto Honda NX Bros 125, de cor preta, ano 2012. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, onde aguardou decisão do juiz se ia responder ao processo preso ou em liberdade. A moto ficou apreendida para ser submetida à perícia.

A prisão do acusado aconteceu durante patrulhamento de Forca Tática pela cidade de Andradina quando policiais militares, sabedores de que a motocicleta produto de furto acima descrita estaria circulando pelos bairros Gaspareli e Nova Canaã, a equipe intensificou o patrulhamento pelos referidos bairros com objetivo de localiza-la, bem como seu possível autor.

Ao adentrarem o bairro Nova Canaã (anexo ao Gasparelli), avistaram indivíduo do sexo masculino, 47 anos, profissão pintor, já bem conhecido pela prática de crimes, com passagens criminais por porte de armas (Art. 14), 2 tentativas de homicídio (Art. 121), 1 homicídio (Art. 121), roubo (Art. 157) e receptação (Art. 180), sentado em frente à uma residência.

De pronto foi abordado e revistado, nada de ilícito localizado em seu poder. Ao ser questionado sobre quem morava na casa, informou desconhecer, relatando que a mesma estava vazia.

Os policiais militares entraram na casa para uma revista e localizaram os documentos e pertences pessoais do abordado e, em um dia quartos, a motocicleta furtada no dia 04/04/21, de uma garagem de veículos localizada no centro de Andradina.

A pessoa abordada negou saber algo sobre a motocicleta furtada, que não tinha nada a ver com o furto porém, confessou que estava morando na casa após invadi-la a quatro dias.

Indivíduo e motocicleta foram conduzidos ao Plantão, onde foi elaborado o Flagrante pelo artigo 180 – Receptação – (por ocultação), sendo o pintor recolhido à carceragem, permanecendo preso até a audiência de custódia virtual, quando saberia a decisão do juiz.