PM prende em Castilho jovem com pé de maconha de 1 metro

CASTILHO – A Polícia Militar prendeu na noite de sexta-feira (09), o jovem J. P. S. M., de 19 anos, residente na rua Júlio Honório Alves, no bairro Laranjeiras, acusado de tráfico de entorpecentes, depois de flagrado com um pé de maconha medindo aproximadamente 1 metro, 11 pedras de crack, balança de precisão, além de R$ 210,00 em dinheiro. Encaminhado para o plantão da Delegacia Seccional de Andradina, foi indiciado e aguardou na cadeia de Pereira Barreto a decisão do juiz se vai responder ao processo preso ou em liberdade. O material ilícito foi apreendido pela Polícia Civil.

A prisão do acusado aconteceu por volta das 20h, durante patrulhamento de Reforço por Castilho, mais precisamente pelo bairro Laranjeiras, quando policiais da equipe com 1° Sgt PM Fernandes, CB PM Gomes e SD PM Leotério, avistaram o indiciado, sobre o qual recaem diversas denúncias versando sobre seu envolvimento com o tráfico de drogas em Castilho, sendo então abordado.

Durante busca pessoal os policiais localizaram no bolso de sua bermuda 01 porção de crack e a quantia de R$ 40,00. Durante questionamentos sobre as denúncias de tráfico que recaem sobre ele, J. S. M., foi indagado sobre a existência de algo de ilícito no interior de sua residência, momento em que admitiu que possuía mais algumas porções.

Diante disso os policiais militares, com apoio da equipe com 1º Sgt PM Alexander, CB PM Diletti, CB PM Amorim e SD PM Cleiton, fizeram uma vistoria no imóvel e localizaram 01 pedra bruta de crack, 10 porções da mesma droga já fracionadas, embaladas e prontas para a venda, 01 balança de precisão com resquícios de crack, 01 faca com resquícios de crack, indicando que era usada para fracionar pedras brutas em porções menores e a quantia de R$ 210,20.

Dando continuidade a vistoria, desta vez no quintal da residência, os PMs encontraram uma planta de Cannabis Sativa (maconha), pesando aproximadamente 350 gramas.

Questionado sobre toda a droga localizada, acabou por confessar que estava promovendo o tráfico de drogas.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão em flagrante delito a J. P. S. M., pela prática do crime de tráfico de drogas capitulado no Artigo 33 da Lei 11.343/06.

Encaminhado à seccional de polícia em Andradina, o delegado ratificou a voz de prisão em flagrante delito permanecendo ele à disposição da justiça. Na manhã de sábado (10), ele foi recolhido à cadeia de Pereira Barreto, onde aguardou a decisão do juiz se irá responder ao processo por tráfico preso ou em liberdade.