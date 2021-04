28º BPM/I recebe novas viaturas destinadas à sua área de atuação

ANDRADINA – O 28º Batalhão de Polícia Militar/Interior (BPM/I), sediado em Andradina, recebeu nesta terça-feira, dia 06, 05 novas viaturas da marca Renault, modelo Duster, que serão utilizadas no patrulhamento preventivo ostensivo em cidades da área de atuação da Corporação.

As cinco viaturas serão destinadas às cidades de Andradina, Ilha Solteira, Castilho, Itapura e Guaraçaí, e irão se somar às já existentes para reforçar o patrulhamento nas ruas dessas cidades beneficiadas om mais esse importante ferramenta de segurança pública.

Responsável pelo recebimento das viaturas, o Comandante do 28º BPM/I, Tenente Coronel PM Mello declarou que estas novas viaturas irão potencializar o patrulhamento preventivo e ostensivo, sempre com a finalidade de manter os índices criminais de nossa região dentro dos parâmetros desejados, com o firme compromisso de servir à sociedade.

