Castração de animais no antigo CZZ já retornou e pode ser agendada

ANDRADINA – A Unidade de Vigilância de Zoonoses (antigo CCZ) retomou as atividades de castração de animais, após um ano de interrupção do serviço. Segundo o chefe do setor, o médico veterinário Dr Aziz Abdelnour, o trabalho foi iniciado na semana passada e pode ser agendado. “No início, vamos estar realizando apenas castrações apenas para gatos”, disse.

O coordenador do setor, Diogo Almeida, explica que a unidade tem a capacidade de atendimento diário sete animais, 5 machos e 2 fêmeas pois o processo de castração das fêmeas é mais demorado por se tratar de procedimento cirúrgico mais invasivo.

“O atendimento nos primeiros dias da volta da castração está sendo usado para zerar a demanda da APAAR (Associação Protetora dos Animais e Andradina) que possui uma demanda reprimida de animais resgatados e acolhidos no período em que o serviço ficou paralisado. Essa demanda acaba ainda esta semana e os munícipes passarão a ser atendidos até o dia 12 de abril”, disse Aziz.

Agendamentos

As pessoas podem agendar castração pelo telefone (18) 3722-4910 diretamente na UVZ. Lembrando que o início da castração será apenas para gatos e gatas. Os animais devem ser levados a UVZ em caixas de transporte de animais individuais, uma medida para proteção dos próprios animais.

O procedimento em cães exige uma série de outros cuidados pois eles estão mais sujeitos a doenças que provocam a queda de plaquetas e eventuais hemorragias fatais durantes as cirurgias e castração, então para a retomada na castração de cães será preciso a tomada de outras medidas para suprir cães a demanda de uma rotina de exames um pouco maior.

Secom/Prefeitura