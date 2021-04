Bandidos são presos acusados de roubo em estabelecimento comercial em Valparaíso

VALPARAÍSO – Na tarde de segunda-feira (05), a Polícia Militar prendeu W. A. S.., de 20 anos, e F. G. N., 16 anos, acusados de efetuarem um roubo em um trailler localizado em Valparaíso utilizando facas para renderem a vítima e subtraírem o valor de R$ 220,30. Encaminhados à Delegacia de Polícia do município, W. A. S. foi conduzido para cadeia pública de Penápolis e F. G. N. para a fundação casa de Araçatuba, permanecendo à disposição da Justiça.

A prisão da dupla aconteceu quando policiais militares tomaram ciência de um roubo ocorrido pela rua Alcides Alves, em Valparaíso.

De posse das informações a PM se deslocou até o local onde foi realizado contato com a vítima, a qual relatou que dois indivíduos chegaram em seu trailer e solicitaram pastéis, posteriormente ambos de posse de facas anunciaram o roubo, W. A. S.., de 20 anos, agarrou a vítima pelo pescoço encostando a faca na barriga dele e F. G. N., 16 anos, encostou outra faca na vítima, revistando seus bolsos e subtraindo a quantia de R$ 220,30 (duzentos e vinte reais e trinta centavos), posteriormente saíram correndo, tomando sentido ignorado.

Mediante essas informações e características, foi iniciado o patrulhamento com vistas aos indivíduos e próximo a caixa d’água do bairro Riviera, moradores disseram que viram dois indivíduos com as características passadas correndo sentido canavial ali próximo.

Sendo assim, as informações foram repassadas via rede rádio, onde se iniciou patrulhamento pelo canavial, inclusive os policias contaram com o apoio do helicóptero Águia 3 e demais policiais militares em viaturas de serviços.

Pelo canavial, os indivíduos não foram localizados, posteriormente ainda no patrulhamento com vistas, policiais militares depararam com um homem que estava trabalhando próximo da rodovia. Em conversa com ele foi pedido informações se ele tinha visto dois indivíduos com as características informadas, de pronto ele revelou que sim, e, que poderiam estar caminhando pela rodovia.

Com essas informações, as guarnições policiais prosseguiram em patrulhamento pela rodovia Marechal Rondon, sentido Bento de Abreu, obtendo êxito em localizá-los e abordá-los próximo ao km 568.

No momento da abordagem W. A. S., jogou no chão um saco plástico contendo em seu interior o dinheiro subtraído da vítima. Prontamente confessaram o roubo, informando onde estavam as facas utilizadas para o crime.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão aos indivíduos, informando seus direitos constitucionais e o uso de algemas por receio de fuga.

Na oportunidade, os policiais se deslocaram até a residência situada na rua Armando Galdino Costa, onde o morador J. P. O. N., autorizou a entrada e o adolescente indicou onde estavam as facas utilizadas no crime.

Diante dos fatos, os policiais foram até a Delegacia de Polícia local para registro do roubo, sendo que após a autoridade de plantão Dr. Ronaldo Marcos Jacob tomou ciência dos fatos e ratificou a voz de prisão elaborando BOPC de natureza roubo, posteriormente W. A. S. foi conduzido para cadeia pública de Penápolis e F. G. N. para a fundação casa de Araçatuba.

