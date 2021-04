Polícia Civil detém duas pessoas em mandados de busca e apreensão

ANDRADINA – Na manhã da última quinta-feira (01), investigadores da DIG – Delegacia de Investigações Gerais e DISE – Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Andradina, sob o comando do Delegado de Polícia Dr. Raoni M. S. Selva, deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão do adolescente infrator S. Y. G. C., de 17 anos, morador da rua Londres, no Jardim Europa, em razão da tentativa de homicídio ocorrida em 24/10/2020.

Naquela data, o adolescente fez uso de um martelo para tentar matar A. S. L., de 34 anos, morador do Bairro Jardim Alvorada, por uma possível dívida de drogas. Neste fatídico dia, S. Y. G. C., e outros adolescentes foram apreendidos em flagrante pela Dra. Michelly da Silva Miliorini.

O adolescente em conflito com a lei ficou internado por 43 dias na fundação CASA. E no último dia de 26 de março de 2021, o juiz da Vara da infância e Juventude de Andradina decidiu em sua sentença pela internação do adolescente em questão, o qual foi encaminhado à fundação Casa de Araçatuba, onde permanecerá por prazo indeterminado.

MANDADO DE BUSCA

Ainda na manhã do mesmo dia 26, os policiais civis da DISE/DIG, com apoio de diversos policiais civis da Seccional de Andradina deram o cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência de G. H. F. S. D., de 23 anos, no Bairro Otávio Minholi. A entrada da casa foi autorizada pelo próprio investigado e, durante as busca domiciliar foi encontrada uma pequena quantidade de maconha na posse da namorada dele, J. A. R. O., de 25 anos. A proprietária do entorpecente disse que a droga era dela e que fumaria com seu namorado. Ademais, exibiram mais uma pequena quantidade de maconha.

O entorpecente e os autores foram apresentados na DISE para o Delegado de Polícia, o qual determinou a lavratura do termo circunstanciado sob a natureza do artigo 33, § 3º e artigo 28, ambos da Lei 11.343/06. Os autores assinaram o termo de compromisso da Lei 9.099/95 e foram liberados.