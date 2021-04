Serviços gerais preso de madrugada com arma na cohab Gasparelli

ANDRADINA – O serviços gerais João Marcelo Fagundes Gomes, de 22 anos, residente no bairro Gasparelli, foi preso pela Polícia Militar na madrugada deste sábado (03), acusado de porte ilegal de arma de fogo, depois de flagrado com um revolver calibre .38, com 5 munições intactas. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, permanecendo à disposição da Justiça. A arma e as munições foram apreendidas.

A prisão do acusado aconteceu por volta das 2 horas da madrugada deste sábado, 03, durante patrulhamento de Força Tática pelo bairro Gasparelli, quando policiais avistaram um indivíduo transitando na via pública e, ao notar a viatura, começou a fugir. Ele foi perseguido por aproximadamente 3 quarteirões, quando foi alcançado, contido e algemado, conforme súmula vinculante STF N 11.

Durante o acompanhamento pela rua 14 do Gasparelli, João Marcelo arremessou um objeto por cima do muro de uma residência daquela rua. Foi realizada vistoria no citado local, quando foi localizado um revolver calibre .38, oxidado, 3 polegadas, sem marca aparente, com numeração legível, com 5 munições intactas.

Questionado pelo fato de andar armado, ele informou ser para sua defesa, uma vez que teria inimigos na cidade.

Foi dada voz de prisão em flagrante delito, sendo conduzido ao Plantão Seccional, onde o Delegado Plantonista, Dr Thiago Barroca determinou a elaboração de ocorrência de porte ilegal de arma de fogo, e o recolhimento do indiciado à cadeia de Pereira Barreto.

HOMICÍDIO DE INDINHO DO PJ

Quando adolescente, João Marcelo foi apreendido acusado de assassinar a tiros um adolescente de apelido “Indinho”, quando a vítima estava com amigos no cruzamento das ruas Alcides Fernandes Paiva com D. Pedro I (hoje rua Francisco Ruiz), ao lado de uma igreja evangélica, no bairro Pereira Jordão, no auge da guerra de jovens de bairros da cidade.