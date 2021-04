Adolescente de 16 anos é morto a tiros no bairro Pereira Jordão

ANDRADINA – O adolescente Pedro Henrique Romero, o “Pedrinho”, de 16 anos, residente na rua Tietê, bairro Pereira Jordão, foi assassinado a tiros na tarde desta sexta-feira (02), por outro adolescente identificado por L. G. C. S., 17 anos, morador na rua Inglaterra, no Jardim Europa. A Polícia Militar deu uma pronta resposta à sociedade e apreendeu o menor infrator já na sua casa, mas não localizou a arma utilizada no crime. O menor infrator foi encaminhado ao plantão policial, indiciado por Ato Infracional/homicídio e permaneceu à disposição da Justiça.

O homicídio aconteceu pouco tempo depois de Pedrinho saiu de sua casa e caminhava pela rua Tamandaré quando, no cruzamento com a rua São Sebastião, a 100 metros de sua residência, foi interpelado pelo assassino a bordo de uma bicicleta cor de rosa. Não se sabe o tipo de diálogo que os dois tiveram.

Em dado momento o adolescente do jardim Europa sacou um revólver, provavelmente calibre .38 e efetuou cinco disparos na direção da vítima, acertando-a fatalmente com um disparo do lado esquerdo do tórax, altura das costelas e outro no braço. Depois disso a vítima ainda correu por aproximadamente 60 metros e caiu na calçada da rua Tamandaré, a menos de 10 metros do cruzamento com a rua Paes Leme.

Depois dos tiros o menor infrator fugiu sentido ao Jardim Europa, levando consigo a arma do crime.

RESPOSTA RÁPIDA À SOCIEDADE

A prisão do assassino aconteceu durante patrulhamento de Força Tática pela cidade de Andradina, quando foi irradiado via Copom – Controle de Operações da Polícia Militar, ocorrência de disparo de arma de fogo com vítima ao solo pelo bairro Pereira Jordão.

Os policiais do Tático Comando com Ten PM Douglas, Sgt PM Crepaldi e Cbs PMs Magno e Coutinho chegaram rapidamente ao local e constataram que a vítima, caída ao solo, apresentava ferimentos de disparos de arma de fogo, acionando rapidamente o Corpo de Bombeiros e socorreram o menor baleado até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, onde o médico plantonista atestou seu óbito.

O local foi preservado por outras equipes de policiamento para o trabalho da equipe da Perícia Técnico Científica.

Em conversa com populares no local, os policiais obtiveram informações de que que o autor seria L. G. C. S., de 17 anos, morador do bairro Jardim Europa.

De imediato deslocaram ao endereço indicado, pela rua Inglaterra, onde depararam com o autor nos fundos de sua residência e este, ao avistar a equipe, tentou se evadir, pulando vários muros de residências, sendo acompanhado, contido e algemado.

Questionado sobre a acusação de homicídio, de imediato o menor infrator admitiu a autoria do crime, dizendo que havia apanhado e sido ameaçado de morte, o que teria provocado a ação.

Em virtude do homicídio constatado e da confissão, foi dada voz de apreensão ao adolescente, sendo conduzido ao Plantão da Delegacia Seccional onde o Delegado de Polícia Plantonista Thiago Barroca determinou a elaboração de boletim de ocorrência de homicídio de autoria conhecida, determinado a apreensão do menor na Fundação Casa, permanecendo à disposição da justiça..

Mesmo com a realização de diversas diligências, a arma utilizada no homicídio não foi localizada.

BRIGA E AMEAÇAS

Segundo pessoas ouvidas pela reportagem, há aproximadamente três meses, adolescentes do bairro Pereira Jordão teriam o agredido quando estava na praça de Skate, localizada ao lado do GIME – Ginsásio Municipal de Esportes, além de roubarem sua bicicleta. A agressão teria sido motivada pelo acirramento das rixas entre jovens dos bairros Pereira Jordão e Jardim Europa.

Depois disse, ainda segundo testemunhas, vários menores estariam em redes sociais (whats app), ‘zombando’ da surra que teriam dado no rival. Isso fez com que ele fosse “cobrar a bronca” na tarde desta sexta-feira (02), culminando no assassinato do rival. Familiares do menor morto informaram à reportagem que Pedrinho não estaria envolvido nessas agressões.

A ocorrência teve apoio das equipes de Força Tática com Sgt PM Estigarribia, Cbs PMs Jerônimo e Yoshio e outra com PM Aguilera, Cbs PMs Alécio e C. Santos, que estavam ainda na seção de exercícios antes de entrarem efetivamente em serviço.