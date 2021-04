“Xuxo” é preso pela PM acusado de furtar supermercado Big Mart

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na tarde de segunda-feira (29), O desempregado W. R. O. P., o “Xuxo”, de 29 anos, residente no conjunto Quinta dos Castanheiras, depois de surpreendido quando acabara de furtar dois shampoos da loja do supermercado Big Mart, localizado na rua são Paulo, cruzamento com a rua Pereira Barreto, centro. Encaminhado ao 2º DP, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça. Os produtos de higiene pessoal foram recuperados e devolvidos ao supermercado.

A prisão do acusado aconteceu próximo das 17h, durante patrulhamento pela área central de Andradina, quando os policiais militares avistaram “xuxo’, já conhecido nos meios policiais por diversos furtos, andando rapidamente quando da visualização da equipe.

Imediatamente foi abordado e submetido à busca pessoal, sendo localizada embaixo de sua camiseta uma faca tipo serra, própria para cortar pães, além de dois produtos de higiene pessoal ” shampoo”, sendo um da marca OX e outro marca CLEAR.

Com o apoio de uma equipe de Força Tática, foi questionado sobre o motivo de estar com aquela faca, tendo respondido que era para sua defesa e, a respeito dos shampoos, após algumas contradições, admitiu que havia furtado do supermercado Big Mart da Rua São Paulo.

Os policiais foram então ao referido mercado, sendo confirmado pela gerência do local que houve o furto, sendo constatado através do sistema de monitoramento.

Diante dos fatos e do material localizado, foi dada de voz de prisão a “Xuxo”, que foi conduzido ao plantão policial onde o Delegado plantonista ratificou a voz de prisão, recolhendo-o para ser apresentado em data oportuna em audiência de custódia.

OUTRO FURTO

Em Julho de 2020 ele também foi preso depois de flagrado furtando um supermercado na rua Bandeirantes, quando levou frascos de shampoo e desodorante do estabelecimento comercial supermercado São Roque, ainda antes deles se mudarem para as atuais instalações. Apresentado em audiência de custódia no dia seguinte ao crime, ganhou o direito de responder ao processo em liberdade.