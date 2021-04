Proprietário da Tendas Pirâmides ferido em capotamento de caminhonete na estrada de Planalto

ANDRADINA – O comerciante Roberto de Faria Vieira, o “Branco”, de 54 anos, sócio proprietário da Tendas Pirâmides, localizada na Av. Rio Grande do Sul, bairro Alvorada, sofreu escoriações e contusões pelo corpo, as mais graves nas costas, ao se envolver em acidente de trânsito na tarde desta quinta-feira (01), na estrada vicinal Sebastião Lourenço da Silva, que demanda ao patrimônio de Planalto. Socorrido pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, permaneceu em observação. A Polícia Militar registrou a ocorrência.

O acidente aconteceu quando “Branco” dirigia a caminhonete Mitsubishi L200, na cor chumbo, pela referida estrada vicinal, sentido Planalto à Andradina, quando, próximo do campo de aeromodelismo (distante 6 Km), perdeu o controle de direção em uma curva acentuada, avançou para o ladro contrário da mão de direção que seguia, subiu em um barranco, capotando por três vezes e ficando tombado lateralmente. O sol forte e contrário ao parabrisa pode ter ofuscado sua visão.

Sem condições de sair do veículo devido as fortes dores nas costas, precisou aguardar a chegada do Corpo de Bombeiros para sua retirada da cabine do veículo. A princípio pensou-se que fosse necessário cortar a lateria do veículo para o desencarceramento, mas, através do corte do parabrisa dianteiro foi possível fazer seu resgate, imobiliza-lo e encaminha-lo até a UPA, onde seria melhor avaliado.

O local foi preservado pela Polícia Militar para o trabalho da perícia técnico/científica e o trânsito foi interrompido para que a L200 Mitsubishi, bastante avariada, fosse guinchada para um local indicado pela seguradora.