Adolescentes de 14 e 15 anos são apreendidos acusados de tentativa de roubo

ANDRADINA – Dois adolescentes de 14 e 15 anos, moradores no jardim Europa, foram apreendidos pela Polícia Militar na noite de terça-feira (30), acusados de tentativa de roubo a outros dois adolescentes que andavam pelo cruzamento das ruas Riachuelo com Evandro B. Calvoso, centro. Encaminhados ao plantão policial, foram indiciados por Ato Infracional/roubo tentado e o delegado determinou o recolhimento dos dois ao Centro de atendimento Socioeducativo ao adolescente – “Fundação CASA” de Araçatuba/SP, onde permanecerão à disposição da justiça.

A detenção dos menores infratores aconteceu próximo das 20h, durante patrulhamento pela área central da cidade de Andradina, quando a equipe policial deparou com quatro adolescentes pela confluência das ruas Riachuelo X Evandro B. Calvoso, centro, sendo que dois deles estavam visivelmente “acuados”, “rendidos” por outros dois que, ao avistarem a aproximação da viatura policial, jogaram algo no mato ali existente.

Esses dois de imediato foram abordados e submetidos à busca pessoal, porém nada de ilícito foi encontrado.

Separados e questionados sobre o que estava acontecendo, os outros dois adolescentes alegaram estarem sendo vítimas de roubo, mediante ameaça com uso de facas, cujos autores chegaram e disseram: “perdeu, perdeu, passa tudo o que tem com você”, que estavam de posse de duas facas e jogaram no mato ao avistarem a viatura.

Com o apoio da equipe do CFP – Comando Força Patrulha, com Ten. PM. Douglas e Cb PM Noé, realizaram vistoria no local e localizaram 02 facas – 01 medindo 20 cm de lâmina e outra com 14 cm de lâmina, ambas com cabo na cor preta.

Diante da evidência de crime os autores, um de 15 anos, morador do bairro Otávio Minholi e outro de 14 anos, morador do bairro Jardim Europa, confessaram a tentativa do roubo e receberam voz de apreensão pela prática de ato infracional de roubo tentado, sendo ambos conduzidos, sem o uso de algemas, ao plantão policial e apresentados ao Delegado Plantonista Dr. Raoni Spetic Selva, que ratificou a voz de apreensão aos adolescentes, recolhendo-os no Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente – “Fundação CASA” de Araçatuba/SP, onde permaneceram à disposição da justiça.