Trio é detido em veículo na Rondon com drogas; um acaba preso por tráfico

LAVÍNIA – A Polícia Militar deteve na noite de domingo (28), na praça de pedágio de Lavínia, localizada na rodovia Marechal Rondon (SP 300), três pessoas a bordo de um veículo VW Gol, placa de Mirandópolis/SP, suspeitos de tráfico de entorpecentes. Foram encontradas no veículo 12 gramas de cocaína, o crack 10 gramas. O passageiro do banco traseiro V. B., de 35 anos, assumiu maior parte da droga, enquanto o cadeirante F.F.C, 29 anos, assumiu o porte de droga. Com o motorista do veículo nada de ilícito foi encontrado. Encaminhados para o plantão da Delegacia Seccional de Andradina, o homem de 35 anos foi indiciado por tráfico, permanecendo preso, enquanto o passageiro de 29 assinou um porte e, junto com o motorista foi liberado ao final da ocorrência.

A ocorrência aconteceu durante patrulhamento de Força Tática pelo município de Andradina, quando a equipe de Força Tática com sargento PM Aguilera, cabos PMs Alécio e C. Santos, além do soldado PM Carvalho, recebeu informações de que um veículo VW/Gol, na cor preta, estaria saindo da cidade de Guaraçaí com destino à Araçatuba para adquirir entorpecente, que seriam revendidos no município de origem, tendo como ocupantes o condutor e mais dois passageiros, sendo um deles cadeirante.

De posse das informações, os policiais militares deslocaram à praça de pedágio do município de Lavínia e algum tempo depois abordaram o referido veículo com três ocupantes, como narrado na denúncia.

De imediato, foram os três abordados, submetidos à busca pessoal e encontrados as substâncias conforme segue:

Com o passageiro identificado como o braçal V. B., de 35 anos, foi encontrado uma porção de cocaína, no porta objetos da porta traseira direita do veículo, onde este estava sentado, 03 eppendorf de cocaína, 01 invólucro plástico de cocaína e mais 04 porções embaladas de crack, próprias para venda.

Com o condutor do veículo, o braçal V. F. C., e o passageiro do banco dianteiro, F. F. C., o “Quaiada”, 29 anos, empregado rural, natural e morador de Lavínia, (cadeirante), nada de ilícito foi encontrado.

Foi realizado entrevista ao passageiro (cadeirante) e esse assumiu a propriedade de uma porção de cocaína e uma porção de crack e informou que o restante do entorpecente seria do abordado V. B., não sabendo precisar o valor exato pago pela totalidade do entorpecente encontrado no interior do veículo.

Diante do ocorrido, foi dada voz de prisão aos abordados, pela prática de crime de tráfico de entorpecente sendo todos conduzidos ao Plantão Permanente de Andradina, juntamente com o entorpecente e apresentados ao delegado plantonista que, após tomar ciência do ocorrido, ratificou a voz de prisão dada, elaborando, em desfavor de V. B.,35 anos, profissão braçal, natural e morador de Lavínia, de natureza tráfico de entorpecente e contra F. F. C., 29 anos, empregado rural, natural e morador de Lavínia, porte de entorpecente, sendo o primeiro recolhido à disposição da justiça e o segundo ouvido e liberado.

Já o condutor V.F.C, foi ouvido como testemunha e liberado.

A cocaína apreendida teve seu peso aferido em 12 gramas, o crack 10 gramas, bem como apreendidos 02 aparelhos celulares, sendo um da marca Positivo e um da marca Samsung.