Dupla é presa tentando furtar motocicleta no centro de Andradina

ANDRADINA – Dois indivíduos identificados por Silvio, de 18 anos e Sandro, 19, foram presos pela Polícia Militar na noite de quinta-feira (18), acusados de tentativa de furto de uma motocicleta CG 150 FAN, na cor azul, estacionada na calçada, em frente a uma residência localizada no cruzamento das Ruas Rodrigues Alves com a Tiradentes, centro. Encaminhados ao plantão policial, foram indiciados e permaneceram à disposição da Justiça. A moto foi devolvida ao proprietário, que nem sabia do furto ainda.

A prisão da dupla infratora aconteceu por volta das 23h30, durante patrulhamento pela área central da cidade de Andradina quando policiais militares receberam a informação de que dois indivíduos estariam tentando furtar uma moto, estacionada no referido endereço.

No deslocamento para o local da ocorrência os militares avistaram os indivíduos, já sobre a motocicleta e eles, ao notarem a aproximação da viatura, a abandonaram e começaram a fugir a pé pela Rua Rodrigues Alves. Com o apoio das demais viaturas de serviço, conseguiram abordar inicialmente o primeiro deles, identificado por Sandro, de 19 anos, servente de pedreiro, com passagens por Roubo e Tráfico de Entorpecentes quando menor, residente em Andradina.

Logo em seguida abordaram e detiveram Silvio, 18 anos, servente de pedreiro, com passagens criminais por Tráfico de Entorpecentes quando menor e também morador de Andradina, que estava escondido em cima de uma árvore da via pública.

Na busca pessoal, nada de ilícito foi localizado com Silvio. Já com Sandro os policiais localizaram uma chave mixa, um capacete e um celular.

Diante das evidências do crime de furto tentado, os dois receberam voz de prisão em flagrante com base no artigo 155 do Código Penal – Furto na modalidade tentada e foram conduzidos ao Plantão Permanente onde a vítima, Agente Penitenciário e que ainda não sabia do furto, foi avisada e compareceu naquela repartição policial, onde reconheceu a moto recuperada como sua.

O delegado plantonista, após tomar ciência dos fatos, ratificou a voz de prisão e autuou Silvio e Sandro por furto tentado, recolhendo-os à carceragem local, permanecendo ambos à disposição da justiça.

A vítima externou sua gratidão à Polícia Militar por recuperar seu patrimônio.