Jovem ferida em acidente de Biz ao lado da Secretaria da Agricultura

ANDRADINA – A jovem S.R. R. O., de 20 anos, sofreu contusão no joelho e escoriações na mão, os dois do lado direito (felizmente leves), ao se envolver em acidente de trânsito na tarde da última quarta-feira (17), no cruzamento da Av. Rio Grande do Sul com rua Paraíba, ao lado da Secretaria Municipal de Agricultura, no bairro Benfica. Socorrida pelo serviço de ambulância do município, foi medicada e liberada posteriormente. A Polícia Militar registrou a ocorrência.

O acidente aconteceu quando a vítima pilotava uma motoneta Biz, na cor branca, pela rua Paraíba, sentido centro/bairro e ao se aproximar da citada avenida, avançou a sinalização de trânsito batendo contra a lateral da picape Fiat, também na cor branca, dirigido pelo sitiante S. S., de 62 anos, residente na rua Presidente Vargas, centro, que seguia pela avenida, sentido bairro/centro.

Sem tempo para frear, a jovem acabou batendo a Biz na picape, caindo no asfalto, sofrendo as contusões e escoriações, por sorte foram leves. O motorista da picape informou que ainda tentou desviar, mas a moça foi para cima do veículo dele.

Já a jovem disse à reportagem que só avançou para acessar a avenida porque teria visto o motorista com a seta ligada, como dando a entender que entraria na rua paraíba, sentido ao centro. Porém, não havia nenhuma testemunha que pudesse comprovar os fatos.

Como os ferimentos não foram graves, ela aguardou em pé o socorro da ambulância do setor de Saúde do município, sendo liberada depois de medicada.

A motoneta sofreu pequenas avarias, como quebra de um retrovisor e pequenos riscos na carenagem. A picape sofreu apenas riscos no paralama dianteiro esquerdo.