Morre o empresário e ex-prefeito de Andradina, Marcos Citro

ANDRADINA – Morreu às 22 horas de sábado (20), na cidade de São José do Rio Preto, onde estava internado, o empresário e ex-prefeito de Andradina, Marcos Citro (73 anos). Ele havia sofrido um infarto no último dia 6, seguido de um AVC – Acidente Vascular Cerebral e, desde então, estava internado no Hospital de Base daquela cidade, não se recuperando das complicações de saúde, acabando por falecer. O velório será das 10h às 14h, Funerária PAF, de onde sairá para o sepultamento no cemitério São Sebastião.

Marcos estava em plena atividade profissional na empresa Citroplast, de onde havia permanecido um período afastado e havia retornado, após um período de afastamento para tratamento de um câncer.

Ele era considerado individualmente o maior empresário (empregador) de Andradina, com a Citroplast oferecendo mais de 500 empregos. Ele construiu um império com o papel reciclado e teve a companhia dos filhos em muitas dessas ocasiões, notadamente Alexandre Citro (ex-vereador). Também tinha os filhos Fabio, Ricardo e Leonardo.

O sepultamento de Marcos Citro será neste domingo (21). O velório será das 10h às 14h, na Funerária PAF (em frente da Policlínica da Santa Casa), de onde sairá o féretro para o cemitério São Sebastião.

EX-PREFEITO

Marcos Citro foi prefeito de Andradina quando venceu a eleição derrotando o empresário e hoje prefeito Mário Celso Lopes e assumiu a Prefeitura em janeiro de 2000. Porém, renunciou em agosto daquele mesmo ano depois de se desiludir com a política.

Assumiu em seu lugar o médico pediatra Fabiano Castilho Teno

