Pintor é detido depois de brigar com a mãe e ser flagrado com droga

ANDRADINA – Um pintor de 20 anos, residente a rua 11 do bairro Gasparelli, foi detido pela Polícia Militar na no início da madrugada do último sábado (13), acusado de porte de entorpecente depois de flagrado com um pé de maconha com 18 cm de altura, duas porções da mesma droga e uma porção de cocaína embalada em plástico branco. Em uma janela encontraram 10 sementes de maconha. Encaminhado para o plantão policial, foi indiciado por porte de droga e liberado ao final da ocorrência.

A detenção do acusado aconteceu próximo dos 10 primeiros minutos da madrugada daquele dia quando os cabos PMs Balani e Wladson foram acionados para atendimento de ocorrência de Violência Doméstica pela Rua 11 do bairro Gasparelli.

No local os policiais militares entraram em contato com o morador identificado por Marcos, de 20 anos, profissão pintor, morador da residência, perguntando-lhe do paradeiro de A., a suposta vítima das agressões denunciadas, tendo ele respondido que ela era sua mãe e que não se encontrava pelo local.

Como a denúncia narrava que a mulher teria sido vítima de agressões estando impossibilitada de locomover-se, foi solicitada autorização de Marcos para vistoria no local a fim de confirmar ou não a veracidade da denúncia, tendo ele autorizado.

Durante a verificação no interior da residência foi realmente comprovado que a mãe do indiciado não estava pelo local, porém, no quintal os policiais localizaram um vaso contendo uma planta de maconha com 18 cm de altura, duas porções da mesma droga embaladas em plástico azul e uma porção de cocaína, embalada em plástico branco.

Em uma janela da casa os policiais militares encontraram 10 sementes embaladas em plástico branco aparentando ser da planta da maconha e mais uma porção de maconha.

Diante dos fatos e do material ilícito localizado, Marcos foi apresentado no Plantão Permanente onde o delegado deliberou pela elaboração de ocorrência de Porte de Entorpecente e Apreensão de Entorpecente, liberando o autor ao término da ocorrência.