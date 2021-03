PF aprende milhares de cÃ©dulas falsas em SÃ£o JosÃ© do Rio Preto/SP

São José do Rio Preto/SP – A Polícia Federal realizou a apreensão de milhares de cédulas falsas de R$ 100, cédulas de R$ 50 e também cédulas de dólares na quinta-feira (18/3), no bairro Setsul, em São José do Rio Preto/SP. O homem responsável pelo dinheiro falso foi preso.

As cédulas falsas foram apreendidas durante cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela 5ª Vara Criminal de São José do Rio Preto. Como o indivíduo responsável pelas dinheiro falso não se encontrava no local, com base em informações recebidas sobre seu paradeiro, foi realizada a prisão do suspeito, de 39 anos, em Barra do Garças/MT, município em que ele se encontrava foragido, dando, assim, cumprimento a mandado de prisão, expedido pelo mesmo Juízo, pela prática do crime de estelionato.

O preso ficará à disposição da Justiça em razão do cumprimento do mandado de prisão e também será instaurado inquérito policial para apurar a prática de estelionato, artigo 171, do Código Penal, tendo em vista que, com relação às cédulas falsas apreendidas, trata-se de falsificação grosseira, estando ele sujeito à pena de até cinco anos de reclusão.