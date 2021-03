Ajudante geral é preso acusado de furtar celular do Espetinho do Garapa

ANDRADINA – O ajudante geral A. O., de 42 anos, residente na rua Bahia, próximo de um antigo local conhecido como “favelinha”, no bairro Peliciari, foi preso pela Polícia Militar na manhã da última terça-feira (16), acusado de furto de um telefone celular do “Espetinho do Garapa”, localizado no cruzamento das ruas Ceará com Dom Bosco, centro. Encaminhado ao 1º DP, foi indiciado e permaneceu a disposição da Justiça. O aparelho Celular devolvido à vítima.

A prisão do acusado aconteceu por volta das 10h, quando os cabos PMs Santos e Marcos realizavam o policiamento na área central de Andradina e receberam a informação de que um indivíduo de cor parda escura, magro, trajando camisa amarela e bermuda jeans, teria adentrado na Lanchonete e Restaurante Garapa, situada no cruzamento das Ruas Ceará e Dom Bosco, centro e de lá furtado um telefone celular Marca Xiaomi pertencente ao proprietário Hamilton Chiarappa, fugindo correndo em seguida.

Os policiais foram informados ainda que a vítima havia perseguido o autor e recuperado seu aparelho, tendo o autor se evadido.

Diante da denúncia e informações, com apoio das equipes do CGP I: 1º PM SGT Ferreira, CB PM Renata, CB PM Zanerato, da equipe com CB PM Balani e SD PM Suzuki, além do 1º 1 SGT PM Constantino e CB PM Leal, os policiais efetuaram cerco e diligências por toda a área central da cidade com vista ao autor, sendo localizado no cruzamento das ruas São Paulo e Eng. Silvio Shimizu, bairro Peliciari.

Questionado a respeito do furto do celular, o indiciado e ex-presidiário, com passagens por Furto e Roubo, admitiu o furto e recebeu voz de prisão em flagrante sendo conduzido ao 1º DP, onde o delegado Dr Tadeu Aparecido Carvalho Coelho ratificou a voz de prisão e o autuou com base no artigo 155, captut do código penal, estipulando fiança de 400,00, que não foi paga, ficando o mesmo à disposição da justiça.