Funcionário demitido é flagrado com imitação de arma em posto de gasolina

ANDRADINA – A Polícia Militar deteve na tarde de quinta-feira, 18, um homem em atitude suspeita em frente do escritório do Auto Posto Viajantes, minutos depois dele ser demitido do estabelecimento comercial. Abordado e revistado, nada de ilícito foi localizado com ele, mas em vistoria veicular, foi encontrado um simulacro (réplica) de arma de fogo do tipo pistola. Diante dos fatos foi conduzido ao 1° DP onde foi registrado ocorrência de ameaça. A imitação da arma foi apreendida.

A detenção do suspeito aconteceu durante patrulhamento de Força Tática, quando os policiais militares receberam solicitação para comparecerem no Auto Posto Viajantes, localizado no trevo da Av. Rio Grande do Sul, com Rodovia Integração, onde um funcionário do posto que acabara de ser demitido, estacionou seu veículo defronte ao escritório do estabelecimento e passou a andar nas imediações de forma intimidatória, fazendo com que os demais funcionários do local se sentissem ameaçados.

No local a equipe avistou o suspeito que foi prontamente abordado e revistado, nada sendo encontrado em seu poder, porém, durante busca em seu veículo, foi localizado uma réplica (imitação) de arma de fogo do tipo pistola. Segundo informações, o funcionário estava revoltado por ter sido demitido. Não foi informado o motivo da demissão.