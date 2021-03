Morador do São Gabriel é detido pela PM em moto com porções de maconha

ANDRADINA – A Polícia Militar deteve na última segunda-feira (15), um rapaz de 21 anos, residente no Parque São Gabriel, acusado de porte de entorpecentes, depois de flagrado com dois cigarros de maconha e outras duas porções embrulhadas da mesma droga. Encaminhado para a DISE – Delegacia de Investigações Sobre entorpecentes, foi elaboradora um TC – Termo Circunstanciado por Porte de entorpecente, sendo ele ouvido e liberado. A droga foi apreendida.

A detenção do acusado aconteceu durante patrulhamento preventivo e ostensivo pela área central de Andradina, com a finalidade de reforçar o policiamento daquela área, quando os policiais militares Cabo PM Andressa e soldado PM Guaranha, abordaram na rua Jesus Trujillo, próximo do cruzamento com a rua Paes Leme, centro, uma motocicleta CG 125, na cor vermelha, conduzida por uma mulher de nome J. e tendo como passageiro um homem de nome G, 21 anos, profissão ajudante, morador da própria cidade, ambos conhecidos nos meios pelo envolvimento no Tráfico de Entorpecentes.

Durante a busca pessoal nos dois detidos, foram encontrados com o passageiro G., 02 Invólucros de maconha prontas pra entrega, além de dois cigarros da mesma droga. Com a mulher não havia nada de ilícito.

Os dois abordados foram conduzidos à DISE, distante apenas 100 metros do local da abordagem, onde o Delegado Dr Marcelo Zompero tomou ciência dos fatos, deliberando a lavratura de TC por Porte de entorpecente sendo o indiciado ouvido e liberado. A droga foi apreendida pela Polícia Civil. A mulher figurou apenas como testemunha.