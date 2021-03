Pedreiro é detido durante a madrugada acusado de porte de entorpecentes

ANDRADINA – A Polícia Militar deteve na madrugada da última segunda-feira (15), um pedreiro de 45 anos, acusado de porte de entorpecente, depois de flagrado com 05 Porções de Maconha, com peso total de 10 gramas. Um outro homem em situação de morador de rua, de 45 anos, que estava junto, acabou figurando como testemunha. Encaminhados ao plantão policial, o pedreiro foi indiciado por porte de droga e os dois foram liberados ao final da ocorrência. A droga foi apreendida.

A detenção da dupla aconteceu próximo de 1h, durante patrulhamento de FORÇA TÁTICA pela área central do município de Andradina com o intuito de reforçar o policiamento naquela área com objetivo de coibir furtos e roubos, quando a equipe se deparou com dois indivíduos pela rua Paes Leme, próximo do cruzamento com a rua Jesus Trujillo, centro, sendo um deles já conhecido nos meios policiais pela prática de diversos furtos pela área central, de apelido “Caburé”.

Realizada a abordagem nos dois homens em atitude suspeita, durante busca pessoal em M., 45 anos, os policiais militares localizaram no bolso de sua bermuda, na sua mão e em sua meia, três porções de maconha, que depois de pesadas totalizaram 10 gramas.

Diante do material ilícito localizado e o pedreiro assumido que era usuário, ele, junto com a testemunha, foram conduzidos ao plantão policial e apresentado ao delegado de plantão, que deliberou pela formalização de TC de Porte de Entorpecentes, sendo o autor ouvido e liberado, junto com a testemunha.