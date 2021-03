Ladrão arromba e furta loja de forros e divisórias próxima do estádio

ANDRADINA – A Polícia Militar registrou na manhã do último sábado (13), um furto mediante arrombamento de uma loja de forros de PVC e divisórias, localizada no cruzamento da rua Presidente Vargas, com Av. Barão do Rio Branco, a 100 metros do estádio municipal. Depois de registrarem a ocorrência, os proprietários foram orientados a registrarem boletim de ocorrência no plantão policial.

O furto foi percebido logo pela manhã quando o proprietário do local chegou para trabalhar e encontrou uma das portas laminadas entortada e levantada. Ao realizar uma vistoria pelo interior do estabelecimento comercial, constatou apenas a falta de um monitor de 15 polegadas. Segundo ele, havia ferramentas e máquinas de valor bem mais elevado pelo local, mas o ladrão nem tocou.

OUTROS FURTOS

Naquela mesma madrugada indivíduos ainda não identificados arrombaram a loja Maria Vitoria e a farmácia Ultra Popular.

Diante dessa situação e uma onda de furto aumentando na cidade, a Polícia Militar orienta a todos comerciantes que, na medida do possível, coloquem grades nas portas com vidro objetivando dificultar as ações desses marginais.

Além disso, a Polícia Militar realiza policiamento preventivo em áreas que tenham maior incidência de crimes dessa natureza.