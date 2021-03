Prefeitura de Andradina alerta para Fake News sobre fechamento de comércio

ANDRADINA – O Secretário de Governo, Assuntos Parlamentares e Institucionais, Ernesto Júnior alertou para uma “Fake News” sobre fechamento (Lockdown) severo a todo tipo de comércio na cidade a partir de sábado.

“É mentira, e nada atrapalha mais do que uma notícia falsa diante de tantas dificuldades enfrentadas pelos nossos comerciantes pela imposição de duras regras com por conta da pandemia”, disse Ernesto Júnior.

A mensagem falsa foi encaminhada via Whatsapp e causou uma série de especulações junto a comerciantes e população aumentando o clima de insegurança das pessoas. A Prefeitura de Andradina esclarece que as notícias difundidas sem autoria nas redes sociais e aplicativos de mensagem tendem a ser falsas.

As informações sobre o enfrentamento ao novo coronavírus e tratamento da Covid -19 no município são sempre divulgada pelos canais oficiais do município ou pela divulgação de matérias informativas na imprensa formal.

Repúdio

A Prefeitura de Andradina repudia o uso de notícias falsas (FakeNews) que causam grande insegurança na população.

Ernesto Júnior esclarece a população que qualquer informação seja checada nos canais oficiais da Prefeitura de Andradina”. Peço a todos que, antes de compartilhar informação nas redes, verifique a procedência e o conteúdo da informação”.