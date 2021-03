Trio é detido consumindo droga na Praça do Céu das Artes do bairro Benfica

ANDRADINA – A Polícia Militar deteve na noite da última sexta-feira (12), três pessoas sendo identificadas como o feirante “P.”, 18 anos, o autônomo “A.”, 19 anos e o embalador ‘G.’, 22 anos, acusados de porte de entorpecente ao serem flagrados fazendo uso de drogas nas instalações da Praça Céu das Artes, localizado ao lado do almoxarifado municipal, no bairro Benfica. Com eles foram apreendidos bitucas de maconha e material para confeccionar cigarros da mesma droga. Encaminhados ao plantão policial, foram indiciados por porte de droga e liberados ao final da ocorrência.

A detenção do trio aconteceu durante patrulhamento preventivo na praça CÉU DAS ARTES, no bairro Benfica, com o intuito de coibir o uso e tráfico de entorpecente e depredação do prédio público, quando os policiais da Rocam – Rondas Ostensiva Com Apoio de Motocicletas, com o cabo PM Lima Augusto de soldado PM Carvalho, avistaram alguns indivíduos sentados próximo ao prédio principal. Ao verem a equipe policial eles mudaram repentinamente o que estavam fazendo.

Diante dos fatos e da suspeita de algo ilícito, foi realizada a abordagem e revista pessoal, sendo localizado com P., 18 anos, uma porção de maconha pesando 5 gramas, um cigarro eletrônico marca Royal Love, um pacote de papel seda para embalo de entorpecente, a quantia de R$ 16,00e um dichavador (usado para desfiar a maconha).

Com A., de 19 anos, foi localizada uma porção de maconha de um grama e a quantia de R$ 40,00.

Já ao lado de G., 22 anos, foram localizadas duas “pontas” de cigarro de maconha já consumidas, um pacote de seda e mais uma porção do mesmo entorpecente que, após a pesagem, aferiu aproximadamente um grama.

Diante dos materiais ilícitos localizados, foi dada voz de prisão aos envolvidos e foram encaminhados ao plantão policial, onde o fato foi registrado como Porte de Entorpecentes, artigo 28 da Lei 11.343/06 e a droga, com peso de 7 gramas e a quantia de R$ 56,00, foram apreendidos pela Polícia Civil, sendo todos liberados ao término da ocorrência.