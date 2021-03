Homem que pedia dinheiro no centro é detido pela PM com faca de 30 cm

ANDRADINA – A Polícia Militar deteve na noite do último sábado (13), um homem em situação de rua quando pedia dinheiro para pessoas que circulavam pela região bancária de Andradina. Ao submetê-lo a revista pessoal, nada de ilícito foi localizado porém, em revista na bolsa que ele trazia nas costas, foi localizada uma arma branca (faca), com 30 cm de lâmina. Encaminhado ao plantão policial, foi elaborado um TC – Termo Circunstanciado e ele colocado em liberdade. A faca foi apreendida pela Polícia Civil.

A detenção do acusado aconteceu durante patrulhamento preventivo na área central de Andradina da equipe com o 3⁰ Sgt PM Donegati e Cb PM Rudmar, com o objetivo de coibir prática de furto no comércio, quando os policiais militares depararam com P., 45 anos, pedindo dinheiro a transeuntes pela rua Paes Leme, 1081, em frente do Banco Santander.

Ao realizarem a abordagem e revista pessoal no suspeito, nada de ilícito foi encontrado sob suas vestes porém, dentro de uma mochila que estava em suas costas, os PMs encontraram uma faca de cozinha, inox, com aproximadamente 30 centímetros de lâmina.

Ao pesquisarem seus antecedentes criminais, ficou constatado que possuía várias passagens criminais por furto (ART. 155), roubo (ART. 157) e tentativa de homicídio (ART. 121).

Ao visualizarem algumas filmagens do grupo do Programa Vizinhança Solidária referente a furtos em estabelecimentos comerciais ocorridos na semana passada, verificaram semelhança muito grande com o averiguado. Ele foi apresentado no Plantão Permanente onde o Delegado determinou a apreensão e elaboração de Termo Circunstanciado, liberando o averiguado em seguida.

A ocorrência teve apoio: CB PM Dos Santos e Cb PM Marcos. CFP: Ten PM Liberato e Cb PM Belinelo.