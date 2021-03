Começa vacinação para idosos que têm 72 anos acima em Andradina

Imunização começa nesta sexta-feira (19) nos postos instalados na Vila Mineira e no Benfica

ANDRADINA – A partir desta sexta-feira (18), os 02 pontos de vacinação contra a covid-19 instalados na Praça João Leite na Vila Mineira e na EMEF Josepha de Jesus Carreira, no Bairro Benfica passam a receber pessoas com 72 anos ou mais. A ampliação do grupo prioritário foi possível com a chegada de mais doses da vacina.

Nesta sexta-feira, o secretário de Saúde, João Leme, volta a falar aos andradinenses sobre asa últimas atualizações do Covid 19 em Andradina. diagnosticado com a Covid 19 ele cumpriu isolamento domiciliar e voltou ao trabalho nesta quinta-feira (18).

“Todos devem lembrar a importância da vacinação para o público idoso, mas quem ainda não recebeu a vacina deve se cuidar pois recentemente o público, mas jovem, até 50 anos, é o que tem sofrido com internações em UTI e são os casos de óbitos mais recorrentes no Brasil”, disse João Leme.

O secretário defende o uso da máscara e as recomendações de isolamento como método eficiente para reduzir as internações hospitalares, enquanto a vacina não chega para todos.

Mais leitos

O prefeito de Andradina, Mário Celso Lopes garantiu a instalação de 20 novos leitos de UTI Covid nas dependências da Central Covid (Centro de Hemodiálise), conforme anunciado por ele está semana. Todas as despesas serão do próprio município.

O anúncio foi feito na presença dos vereadores Sérgio Santaella e Fabrício Mazotti, que levarão um pedido ao Ministério da Saúde, através do Deputado David Soares para o envio de 20 respiradouros em caráter de emergência para o início do atendimento em Andradina.

“Nossa proposta foi fazer sempre o mais, sem ter que parar nada, então temos satisfação de anunciar que vamos instalar 20 leitos de UTI, elevando a oferta da UTI Covid para 30 sem prejudicar os pacientes de nenhuma outra especialidade na região”, disse Mário Celso.

Também participaram do ato o coordenados da Central Covid, Amyr Zalnieruskynas Camilo Vieira, o vice-prefeito Paulo Assis e o Secretário de Governo, Assuntos Parlamentares e Institucionais, Ernesto Júnior.

Secom/Prefeitura