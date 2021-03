PM apoia APAAR para resgatar cachorro sofrendo de maus tratos no Santa Cecília

ANDRADINA – No último sábado (13), a Polícia Militar foi acionada para apoiar a APAAR (Associação Protetora dos Animais de Andradina e Região) numa ocorrência de maus-tratos a animais no bairro Santa Cecília em Andradina/SP. Os representantes da entidade já tinham feito contato com a proprietária de um cão, auxiliado com ração, remédios e deixado uma consulta veterinária paga, mas a proprietária negligenciou os cuidados ao animal e não o levou à consulta, cometendo os maus-tratos (por omissão).

O animal estava extremamente magro e com parasitas. A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Judiciária, que fez o registro dos fatos, e o cão ‘Nick’ permaneceu aos cuidados da APAAR. Nick foi levado ao médico veterinário que, em bateria de exames, diagnosticou anemia, baixo nível de plaquetas, erliquiose, anaplasmose, leishmaniose, iniciando, de imediato, o tratamento.

Aí vai um alerta aos proprietários de animais, muitas pessoas desconhecem a definição de maus-tratos e acham que água e comida são suficientes para os “bichinhos de estimação”, então orientamos para que acessem a lista com conceitos e definições elaboradas pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo, no Guia Prático para Avaliação Inicial de Maus-tratos a Cães e Gatos, que e serve para esclarecer quais práticas configuram este crime: maus-tratos intencionais e não intencionais, negligência e crueldade.

ESTUPRO DE CADELA

A casa onde o animal Nick foi resgatado é a mesma onde um homem acabou preso acusado de cometer estupros seguidos contra uma cadela, fato comprovado por médicos veterinários. O caso revoltou a população e os membros de entidades protetoras de animais.

O homem foi preso em flagrante, mas no dia seguinte, em audiência de custódia, acabou ganhando o direito de responder ao processo em liberdade. Depois de quase um ano do ocorrido ele foi encontrado morto em decorrência de problemas cardíacos.

ORIENTAÇÕES

A Polícia Militar orienta que no Estado de São Paulo existe o Disque Denúncia por meio do telefone 181 para qualquer tipo de crime e existe o Disque Denúncia Animal, para esses casos específicos, e atende por meio do telefone 0800 600-6428.

Além disso, a DEPA (Delegacia Eletrônica de Proteção Animal) possui um serviço via internet para denunciar crimes de maus-tratos aos animais e o denunciante também pode optar pelo sigilo no momento do cadastro da denúncia.

Se o fato estiver ocorrendo, a população também pode optar por acionar a Polícia Militar por meio do telefone 190 e o caso será averiguado de acordo com as emergências que surgirem. Salientamos que provas como vídeos, fotos e testemunhais são essenciais para que o trabalho de combate aos maus-tratos seja eficiente.