Trio do Jardim Europa é preso acusado de tentativa de roubo no centro de Andradina

Um adulto e dois adolescentes tentaram roubar veículo de família de origem japonesa. Depois de presos, descobriu-se que arma utilizada no crime era de brinquedo

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na noite de terça-feira (16), três indivíduos, sendo um maior e dois adolescentes, moradores do jardim Europa, acusados de tentativa de roubo contra uma família de origem japonesa residente na rua Tiradentes, centro. Ao serem detidos, os policiais militares descobriram que a arma utilizada no crime era uma imitação de pistola (simulacro). Encaminhados ao plantão policial, foram indiciados e permaneceram à disposição da justiça. O simulacro foi apreendido.

A tentativa de roubo aconteceu quando, próximo de 20h45, duas mulheres (mãe e filha), de 58 e 34 anos respectivamente, chegavam em sua residência na Rua Tiradentes, bairro centro, a bordo de um Nissan Kicks, na cor branco, onde estavam descarregando mercadorias que haviam comprado em um supermercado.

Nesse momento foram abordadas pelos três indivíduos, sendo que um deles apontava uma arma de fogo (tipo pistola), exigiram delas a entrega da chave do veículo que haviam acabado de estacionar em frente da casa, dizendo que iriam levá-lo.

Rapidamente as duas mulheres conseguiram entrar e conseguiram fechar e trancar o portão a tempo, recusando-se a entregar a chave, acionando a Polícia Militar via telefone celular.

Os três autores, ao notarem a ligação, evadiram-se do local à pé tomando rumo ignorado.

Equipes da Polícia Militar chegaram imediatamente indo ao local, acalmando as vítimas e colhendo as características físicas dos autores do crime, bem como as cores das roupas que eles usavam, transmitindo-as para todas as unidades de serviço.

Foi realizado um cerco coordenado em busca do trio, notadamente pelas imediações dos bairros Jardim Europa e cohab São João, sendo os três localizados algum tempo depois pela ROCAM – Rondas Ostensivas Com Apoio de Motocicletas, com cabos PMs Lima Augusto e Carvalho, já no final da Av. Rio Grande do Sul, entrada dos dois bairros citados como possível rota de fuga.

Durante a abordagem, dois, dos três indivíduos acataram a ordem de parada e deitaram no chão, enquanto o terceiro sacou a arma que portava na cintura, jogou-a no chão e iniciou fuga à pé, sendo acompanhado, detido e preso.

Ao ser revistado, nada mais de ilícito foi localizado com ele, porém, ao verificarem o que ele havia dispensado na fuga, os PMs constataram que tratava-se de um simulacro (réplica perfeita) de uma arma de fogo tipo pistola.

Foram detidos o ajudante geral conhecido por Patrick, 18 anos, além dos estudantes R., 16 anos, e L., 15 anos, moradores nas ruas Suiça, Inglaterra e Adid Nascimento, no Jardim Europa.

Diante das evidências do crime praticado, receberam voz de prisão e apreensão e foram conduzidos ao Plantão Permanente onde as vítimas compareceram e reconheceram os três como sendo os autores da tentativa de roubo.

O maior foi autuado em flagrante e os menores apreendidos em flagrante com base no artigo 157 (roubo), do Código Penal (CP), na modalidade tentada, ficando presos à disposição da justiça.

OUTRO ROUBO

Na noite anterior, ou seja na segunda-feira (15), um estabelecimento comercial (bar), localizado no cruzamento da Av. Rio Grande do Sul com rua Floriano Peixoto, divisa entre Vila Sanches e o centro, também foi vítima de roubo quando três indivíduos entraram no local pedindo água ao proprietário.

Quando ele retornou da cozinha, tinha uma “arma” apontada para sua testa e os indivíduos anunciaram o roubo, levando R$ 70,00 que estavam em sua carteira. Uma outra quantia os indivíduos não levaram porque estava em um local separado e eles não tiveram acesso.

Muito nervoso, o proprietário do bar não foi registrar boletim de ocorrência depois que os indivíduos fugiram sentido ao jardim Europa.

A reportagem soube desse crime e foi até o estabelecimento comercial, sendo confirmado o roubo e que não foi registrado boletim de ocorrência. Pelas características informadas, é possível que trata-se dos mesmos três elementos que tentaram roubar a família de origem japonesa e acabaram presos. A arma também seria a mesma, já que o dono do bar informou que ela tinha a “ponta” vermelha”, ou seja, seria também de brinquedo.