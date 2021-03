Polícia Civil recupera na zona rural de Castilho, moto furtada em Murutinga do Sul

CASTILHO – A Polícia Civil recuperou na tarde de quarta-feira (17), em Castilho, a motocicleta Honda CB 300, na cor preta, ano 2011, furtada em 10/01/2021 no município de Murutinga do Sul. Um homem que estava com o veículo chegou a ser detido chegou a ser detido e também estava com uma porção de maconha, foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi ouvido e liberado ao final da ocorrência. A moto passará por perícia técnica.

O fato aconteceu quando o setor de investigações da Delegacia de Polícia de Murutinga do Sul apurou que a motocicleta supracitada estaria escondida em um sítio na área rural de Castilho. Sendo assim solicitou apoio à equipe da DISE – Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes para realizar diligências em Castilho.

Policiais civis da DISE – Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes e da Delegacia de Polícia de Murutinga do Sul e Castilho foram então até o sítio onde a motocicleta estaria escondida, sendo recebidos por E. F. F., de 23 anos, que ao ser questionado sobre a compra de uma motocicleta CB 300, cor preta e se possuía algo ilícito em sua residência.

Ele respondeu que possuía uma pequena porção de maconha para uso próprio, que posteriormente pesada, aferiu 83 gramas. Em relação a motocicleta, confirmou que recentemente a adquiriu pelo valor de R$ 600,00, de um tal de “Junior”, morador de Murutinga do Sul, que tal pessoa teria lhe dito que a moto seria produto de leilão e por isso estaria sem placa e com sinais identificadores suprimidos, em seguida indicou o local onde a moto estava.

A equipe policial fez fotografias da moto e enviou para a vítima, que a reconheceu, sem nenhuma dúvidas como sendo sua moto, uma Honda CB 300 preta 2011, furtada em 10/01/2021 no município de Murutinga do Sul.

A equipe então apresentou E. F. F., a droga e a motocicleta na Delegacia de Polícia de Castilho, onde a Autoridade Policial determinou a apreensão da droga e da motocicleta para perícia. Depois de ouvido o suspeito foi posteriormente liberado.

MIL NOTICIAS/Agência