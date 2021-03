Chuva de segunda-feira derruba árvore sobre veículo de moradora no PJ

Ela está afastada do trabalho e usa o veículo para fazer tratamento contra o câncer. Está a pé temporariamente agora.

ANDRADINA – A chuva forte e rápida que caiu por Andradina na tarde de segunda-feira (08), provocou algumas quedas de árvores em vários bairros da cidade (foram pelo menos cinco de médio a grande porte, segundo os bombeiros) e uma delas provocou estragos em um veículo de uma moradora na rua Dirceu Gimenez, ao lado do centro comunitário do bairro Pereira Jordão. Sem saber o que fazer, ela espera ser ajudada para ter o veículo consertado.

Segundo a proprietária do veículo, ela havia deixado o veículo GM Celta, na cor prata, estacionado embaixo de uma das árvores que ficam ao lado do centro comunitário da cohab do bairro Pereira Jordão, para protege-lo do sol forte de todas as tardes.

Ela teria que ter saído até umas 16h para ir ao médico novamente, porém, o tempo de chuva e o vento forte a impediu, fazendo com que ela ficasse em casa até a chuva passar.

Porém, depois de um forte vendaval que precedeu a chuva da tarde de segunda-feira, acabou derrubando um pé de Ipê roxo sobre seu veículo devidamente estacionado.

Como impacto, a árvores afundou o teto, capô, além da porta do motorista, e quebrou o parabrisa dianteiro.

Depois que a chuva passou ela foi avisada por vizinhos que a árvore estava sobre seu veículo estacionado. Ao sair, constatou o estrago no automóvel, solicitando o comparecimento do Corpo de Bombeiros para cortar todos os galhos e a retirada da árvore.

Segundo a proprietária do veículo, ela até havia mudado em qual das árvores deixava seu veículo estacionado embaixo dela porque era a outra que oferecia risco de queda. Porém, acabou sendo surpreendida.

Agora, literalmente a pé, espera ajuda para o conserto do automóvel e que possa a voltar a usá-lo novamente para continuar o tratamento contra o câncer.