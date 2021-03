Família morta em acidente morava no assentamento próximo de Entre Rios

ITAPURA – A Polícia Militar confirmou que os cinco mortos, sendo quatro da mesma família, envolvidos em trágico acidente no início da noite deste domingo (14), moravam no assentamento Roseli Nunes, localizado em uma estrada vicinal ao lado do patrimônio de Entre Rios, no município de Itapura. Os corpos foram removidos para o hospital de Ilha Solteira e serão depois encaminhados para o IML – Instituto Médico Legal para serem submetidos a exames necroscópicos. Somente depois serão liberados para as famílias realizarem o sepultamento, o que deve acontecer nesta segunda-feira (15).

Segundo informações, morreram na tragédia o casal Alex Fernandes dos Santos, 31 anos, o “Zói” (natural de Franca, SP), Edinéia Pereira, 35 anos (Lucélia, SP), Kauã Elias Pereira, 5 anos (Ilha Solteira/SP) e Ingrid Vitoria Pereira Fernandes, 2 anos (Ilha Solteira), além do vizinho no assentamento, Maik Bleno Campos Elias, o “Neguinho”, 22 anos. Conforme o apurado, os cinco estavam a bordo de uma veículo VW Parati, na cor vermelha, retornando para o assentamento que moravam, quando, por motivos a serem apurados pela Polícia Civil, bateu violentamente o automóvel na traseira de uma carreta tanque carregada com óleo diesel.

Com a violenta batida, as cinco pessoas morreram na hora. Não houve princípio de incêndio nos veículos.

Motoristas que passavam pelo local na hora da tragédia (próximo das 18h), pararam-na tentativa de ajudar as vítimas, mas não havia mais nada a ser feito, acionando então a Polícia Militar de Itapura. Foram acionados o Corpo de Bombeiros e Polícia Militar de Ilha Solteira, além de ambulâncias de cidades da região.

Foi necessário a utilização de equipamentos especiais para o desencarceramento das vítimas das ferragens. Todos sofreram múltiplas fraturas, o que dá a entender que não utilizavam o cinto de segurança.

A ocorrência foi registrada na Polícia Militar da cidade de Ilha Solteira, para onde a carreta tanque foi encaminhada e liberada após o registro policial. O veículo pesado sofreu algumas avarias em sua parte traseira. Já a Parati ficou com a frente completamente destruída.

Além dos dois filhos de 2 e 5 anos mortos no acidente, A. F. S., deixa uma filha de 13 anos do primeiro relacionamento e moradora na cidade de Franca.