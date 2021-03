Quarteto é preso pela PM acusado de furto e posse de arma de fogo

Furto do veículo e do dinheiro aconteceram na cidade de Selvíria/MS, separada por uma ponte da UHE de Ilha Solteira/SP

PEREIRA BARRETO – A Polícia Militar de Pereira Barreto prendeu nesta quinta-feira (11), três adultos e apreendeu um adolescente, acusados de furto de veículo e posse ilegal de arma de fogo, quando localizaram em um veículo Fiat Siena, a quantia de R$ 12.590,50, além de um revólver calibre .38, marca Taurus, com uma munição. Encaminhados para a Delegacia de Polícia do município, foram indiciados e permaneceram à disposição da Justiça.

Foram presos o ajudante geral T. V. L., 19 anos, o ajudante de cozinha E. N. O. J., 20 anos e o desocupado M. J. Q. R., 18 anos, os três moradores em Selvíria/MS. Além do adolescente B. C. F. S., de 14 anos, morador na cidade de Ilha Solteira.

A prisão do quarteto aconteceu durante a manhã de quinta-feira quando o Sgt PM Marcos Teixeira, de folga por Pereira Barreto, avistou 4 pessoas em atitude suspeita em volta de um veículo Fiat Siena.

Em contato telefônico ele foi informado pelos Policiais de serviço que, na madrugada da quarta-feira (10), havia ocorrido um furto à residência na cidade de Selvíria/MS, de onde levaram grande quantidade de dinheiro e um revólver (registrado) de um comerciante.

O Sgt Marcos solicitou apoio de uma equipe de serviço, que foi ao local e abordou e revistou o ajudante geral T. V. L., 19 anos, o ajudante de cozinha E. N. O. J., 20 anos e o desocupado M. J. Q. R., 18 anos, além do adolescente B. C. F. S., de 14 anos, morador na cidade de Ilha Solteira. Nada de ilícito foi encontrado com eles.

Em consulta à placa do veículo, foi constatado que era produto de furto ocorrido na madrugada de ontem por Selvíria.

Diante das evidências iniciais, sabedores do furto ocorrido, todos foram questionados sobre os fatos separadamente, ocasião em que um deles admitiu ter praticado o furto e indicou uma residência nas imediações. Outras equipes de serviço se juntaram no apoio e revistaram a residência indicada, onde os policiais militares encontraram a quantia de R$ 12.590,50 em dinheiro e um revólver calibre .38, marca Taurus, capacidade do tambor para 5 cartuchos e com uma munição intacta.

Todos receberam voz de prisão e apreensão e foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde ficou constatado que o veículo pertencia à irmã de um dos presos, que na noite anterior o havia pegado escondido da própria irmã e ela, sem saber que o irmão havia pegado seu veículo, prestou queixa de furto.

Após o encerramento do boletim de ocorrência os 3 maiores ficaram presos à disposição da justiça, enquanto o adolescente foi liberado aos cuidados do Conselho tutelar.

Atuaram Nessa ocorrência de vulto o Cb PM Leopoldino e Sd PM Alessandro. Apoiaram o 1° Sgt PM Thiago, Cb PM Satin, Cb PM Santos e Sd PM Boaretti. Mesmo de folga, apoiaram a ocorrência o 2° Sgt PM Marcos e Sd PM Venâncio.