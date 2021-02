Comerciária sofre traumatismo craniano em acidente entre Biz e carreta

ANDRADINA – A comerciária J. L. S. S., de 21 anos, residente no bairro Pereira Jordão, sofreu escoriações pelo corpo e traumatismo craniano grave, ao se envolver em acidente de trânsito na tarde de quarta-feira (24), no cruzamento das ruas José Augusto de Carvalho com Goiás, centro. Socorrida pelo Corpo de Bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, foi transferida para a Santa Casa de Araçatuba devido a gravidade dos ferimentos, permanecendo internada. A Polícia Militar registrou a ocorrência no 1º DP.

O acidente aconteceu quando a vítima pilotava a motoneta Biz, na cor branca, pela rua J. A. Carvalho, sentido ao centro e ao chegar naquele cruzamento tentava ultrapassar uma carreta bitrem na cor branca, cujo motorista havia sinalizado e já iniciava conversão à esquerda para acessar a rua Goiás, onde deixaria os reboque no cruzamento com a rua Quintino Bocaiuva, no Jardim Alvorada e levaria o “cavalo” em um oficina para passar por reparos.

Ela ainda buzinou para tentar alertar o motorista da carreta, mas não conseguiu frear a tempo para evitar o choque, batendo forte contra o “bico” dianteiro esquerdo do parachoque da carreta.

Com o choque, a comerciária foi lançada contra a sarjeta e ainda teve o capacete arrancado da cabeça, já que não havia travado a jugular, batendo forte o “topo” da cabeça contra o meio fio, chegando a desmaiar momentaneamente. Além do corte profundo no couro cabeludo, foi constatado um afundamento do osso, provocando o trauma craniano.

Um segurança patrimonial que estava de folga passava pelo local e prestou os primeiros socorros à vítima até a chegada do Corpo de Bombeiros. A comerciária recobrou a consciência momentaneamente, mas devido se debater muito devido o trauma, precisou ser socorrida às pressas até a unidade de saúde.

O motorista da carreta informou que seguia bem devagar e olhou pelo retrovisor antes de acionar a seta e iniciar a manobra e não tinha percebido a aproximação de nenhum veículo até aquele momento. Só parou ao ver a vítima literalmente “voando” a frente da carreta.

A motoneta Biz sofreu entortamento do guidão, estribo, pedaleira, lado esquerdo, além de quebra das carenagens laterais. Já a carreta teve quebra da ponta do parachoque dianteiro, lado esquerdo. A perícia técnico científica compareceu ao local e deve emitir laudo sobre as causas do acidente.